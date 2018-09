As Dez Mais

Segunda-feira, 10 de setembro de 2018.

Primeira:

As ‘Fake News’ continuam espalhando inverdades nas redes sociais. A notícia que o homem que esfaqueou Jair Bolsonaro teria sido contratado por 350 mil reais não passa de pura invencionice.

Segunda:

O homem que esfaqueou Bolsonaro foi transferido para o xilindró da Penitenciária Federal de Campo Grande. Foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional e deverá pegar uns 20 anos de cadeia no temido RDD. Está confinado numa cela com 7,5 metros quadrados.

Terceira:

Passei o final de semana lendo a sentença do juiz Federal Dr. Bruno, que decretou a prisão de André Puccinelli, seu filho e o dono do Instituto Ícone. O juiz é “cobra” quando o assunto é lavagem de dinheiro. Escapar de uma fundamentação daquela com 131 páginas, só mesmo por Deus.

Quarta:

Morreu o advogado Dr. Ruy Santana. Ele foi sub-chefe da Casa Civil no governo de Garcia Neto. Injustamente acusado pela morte do ex-secretário de Educação Levy Campanhã teve sua carreira política arruinada. Terminou seus dias como funcionário do Tribunal de Contas.

Quinta:

Hoje no Midiamax tem debate dos vices. Começa às 19 horas. Confirmaram presenças: Tânia Garib (MDB), vice de Júnior Mochi; Ana Maria Bernardete (REDE), vice de Marcelo Bluma; Diná Freitas PSOL, vice de João Alfredo Danieze; Lucilene Maria da Silva, vice de Humberto Amaducci, do PT; Murilo Zauith, vice de Reinaldo Azambuja (PSDB).

Sexta:

Com a agressão ao candidato Jair Bolsonaro, quem resolveu colocar a ‘barba de molho’ foi o ex-juiz Odilon de Oliveira, candidato a governador do PDT, que voltou reforçar sua segurança.

Sétima:

Tem facada que fere, tem facada que elege. Jair Bolsonaro ganhou 4 pontos depois do atentado. Está batendo na casa dos 30%. Ciro Gomes é o segundo com 12%; Hadad e Alckimin em 8%. Levantamento pela FSB-Pesquisa contratada pelo BTG Pactual.

Oitava:

Em Sidrolândia e região uma das maiores cabos eleitorais do momento é a simpática vereadora Vilma Felini. Carismática e amiga de todos, ela passou a ser a guerreira que mais se destaca na busca de votos. Vilma é uma felina quando se fala em política naquela região.

Nona:

Tribunal de Justiça suspendeu a liminar da ação contra Zeca do PT da “Farra da Publicidade”. Isso confirma o candidato a senador do PT na corrida eleitoral onde já é o segundo voto. Zeca diz que se Nelsinho afrouxar as rédeas, vai comer poeira.

Décima:

O Procon e a Decon flagraram um supermercado do Bairro Santo Antônio que aproveitava carnes podres para fabricar linguiças. O açougueiro e o dono do estabelecimento foram presos e o estabelecimento interditado.

CHICOTADA DO DIA!

Fazendeira vaidosa que herdou uma fortuna do pai e dizem que fez um péssimo casamento, já não está agüentando mais ficar sem dinheiro para suas gastanças. Dizem que o clima entre o casal está altamente explosivo. Pior que isso: ela tem ameaçado o marido da seguinte forma: “Ou ele faz uma ‘delação premiada’ ou ela vai pro divórcio”.

Meus amigos!

Lidi Ribeiro, fanzoca da nossa programação; Dr. Sinval Martins, que em breves dias deverá lanças um magnífico livro de contos e poesias. João Rezende (Pai) que sexta-feira festejou seus 85 anos de vida e 60 anos de feliz união matrimonial, recebendo familiares e amigos no Isest/Senat no sábado; Dr. André Borges, advogado; Ze Ferreira e sua esposa D. Antonia, proprietário da Borracharia do Zé, na Vila Jacy; Bruninho, filho de coração do empresário João Rezende Filho.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Deputado Herculano Borges; Dr. Marcelo Cury e Verônica Nogueira, esposa do deputado federal Dagoberto Nogueira Filho, do PDT.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários