As Dez Mais

Terça-feira, 11 de setembro de 2018.

Primeira:

O secretário de Saúde do Município informou que a vacina contra Meningite do tipo ‘C’ estava faltando porque as doses enviadas pelo Ministério da Saúde foram poucas. Informou também que recebeu mais vacinas que estão sendo aplicadas exclusivamente nas Unidades Básicas de Saúde e nos CRS em regime de plantão.

Segunda:

A falta da vacina contra Meningite acabou levando muita gente para clínicas particulares que passaram a cobrar R$ 400 reais a dose.

Terceira:

Faleceu ontem um dos mais antigos pediatras desta Capital. O Dr. Edgar Raup Sperb. Ele foi um pediatra maravilhoso, pai exemplar, esposo dedicado e carinhoso e manteve um feliz matrimônio com D. Yone por 65 anos. Era um seguidor do Dr. Rinaldo Delamare.

Quarta:

Advogados da Coligação “Esperança e Mudança” que representam o ex-juiz Odilon de Oliveira entraram no TRE/MS contra órgãos da imprensa local, pedindo que tirem as postagens sobre as denúncias do primo do ex-juiz Odilon de Oliveira, que saiu publicada na Folha de S. Paulo e na imprensa deste estado.

Quinta:

Faleceu domingo aos 90 anos de idade o Sr. Edoclides Cavalheiro. Piloto Civil, foi um “Az” da aviação pantaneira, e engrandeceu como ninguém o Aeroclube de Aquidauana. Ele foi sepultado ontem.

Sexta:

Inaugurado o Hospital do Trauma. Ficou 20 anos para nascer. Era para ser uma maternidade, mas sofreu transformações ao longo de duas décadas. De parabéns a Santa Casa.

Sétima:

Gaeco amanheceu na porta do ex-governador do Paraná Beto Richa, candidato ao Senado pelo PSDB. Junto com ele foram presos: a esposa Fernanda Richa e seu ex-chefe de gabinete Deonilson Roldo. É a nova fase da Lava-Jato. Beto era o segundo colocado nas pesquisas ao Senado.

Oitava:

Wilton Acosta, do PRB, fez uma postagem ácida no seu Face, chamando o senador Pedro Chaves de individualista e covarde. Acusou que, por causa da indecisão de Chaves o PRB teve que se reposicionar. Pedro não saiu candidato e agora se uniu ao PSDB. Wilton disse que o partido deverá pedir a expulsão do senador.

Nona:

André Puccinelli continua no seu inferno astral. O TRF3 publicou a sentença incompleta, impossibilitando que seus advogados recorram ao STJ. O tempo passa e a eleição fica cada vez mais distante de Puccinelli. Ele dizia que não queria ser mais nada que um “vovorista”. É o que está acontecendo.

Décima:

O Dr. Valeriano Fontoura entrou com recurso ordinário contra a decisão do juiz Abrão Raxuk, do TER/MS, que autorizou a candidatura do ex-prefeito Alcides Bernal como deputado federal. Bernal foi cassado em segunda instância e segundo o Dr. Valeriano ele está ‘inelegível’ por 8 anos.

CHICOTADA DO DIA!

Gravíssima a acusação do Conselho Municipal de Saúde de Campo Grande: A Santa Casa ocupou leitos do SUS com pacientes de Planos de Saúde. Fato aconteceu no dia 27 de agosto, mas segundo o CMS isso é um comportamento rotineiro e contumaz. O uso indevido de leitos é uma denúncia grave, e isso vai provocar muito choro e ranger de dentes.

Meus Amigos!

Renatinho, assessor do deputado Renato Câmara; Bosco Martins da TVE; Dr. Alessandro Falckemback; Alfredinho Zamlutti Neto; Acir e Luizinho da Farmácia; Dra. Tânia Garib.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

A belpíssima Dra. Ellen Kaster Franco; A risonha Stelvia Moreno e a simpática Maria Clara Alvares.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

