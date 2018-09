As Dez Mais

Quarta-feira, 12 de setembro de 2018.

Primeira:

Campo Grande amanhece impactada pela operação Vostok. Duzentos policiais federais de Brasília cumprem ordem do STJ apurando irregularidades denunciadas pela JBS. Vostok é o nome de uma base russa na Antártica, considerada um dos pontos mais frios da Terra.

Segunda:

O governador Reinaldo Azambuja, em cuja residência os federais fizeram nesta manhã busca e apreensão, está em visita política ao interior e já ficou sabendo da operação. Está de volta a Campo Grande, e não se sabe se ele irá hoje ao debate da Fetems.

Terceira:

Pessoas ligadas ao vice de Reinaldo, o empresário Murilo Zauit, estão dizendo que ele tem confessado para amigos, que em caso de extrema necessidade ele poderá assumir a campanha para o Governo do Estado.

Quarta:

Tem gente achando que quem denunciou e pode ter influído para apressar a operação em nosso Estado é o ex-governador Beto Richa, do PSDB, preso ontem em Curitiba. Outros acham que Richa não tem nada a ver, e que essa operação já estava programada para acontecer a algum tempo. Só que ela chega num momento ruim e inesperado.

Quinta:

O único que tem documentação e respaldo para as notas fiscais emitidas pela venda de gado é o deputado Zé Teixeira, do DEM. Ele me mostrou notas, depósito bancário recebido, romaneio do gado, peso dos animais, entrada no frigorífico e declaração da venda no Imposto de Rendas.

Sexta:

Márcio Monteiro, ex-secretário de Fazenda estadual, foi preso nesta manhã no luxuoso Condomínio Dahma. Márcio não acreditou quando os federais bateram à sua porta. Sua subida meteórica no status social, indicavam que algo poderia dar errado. De administrador de dois postos, passou a Secretário de Fazenda.

Sétima:

Ainda não é oficial, mas já corre uma lista de presos: Zé Teixeira, Márcio Monteiro, Ivanildo Miranda, Zelito Ribeiro, Jose Ricardo Guimaro vulgo Polaco, ex-deputado Osvane Ramos, Meltro Rodrigues, Rubens Matsuda, Elvio Rodrigues dono da Faz. Santa Monica, João Roberto Baird, Nelson Cintra e Rodrigo Azambuja, filho do Governador.

Oitava:

O dono do Frigorífico Buriti, de Aquidauana, foco central da investigação, de propriedade do Sr. Paulo Polonês, e que opera em nome de um de seus filhos, estão depondo na Polícia Federal. Dizem que se ele se dispor a colaborar, haverá a operação poderá resultar numa hecatombe.

Nona:

Pedro Chaves está sendo considerado nos meios políticos como “O amigo da Onça” a velha criação de Péricles para a saudosa revista ‘O Cruzeiro’. Pedro Chaves namorou todo mundo e acabou declarando seu amor ao PSDB. Deixou o pessoal do PRB quebrando ‘coquinho no bico’.

Décima:

Usuários de celulares irregulares terão prazo até 8 de dezembro para regularizar o aparelho. O início do bloqueio começa com um SMS do número 2828. O prazo a partir de então é de 75 dias. Depois pode pegar o celular e jogar no lixo.

CHICOTADA DO DIA!

Dizem que candidato que já aprontou tantas e está cassado, excomungado pelos seus eleitores e até uma ex-cliente velhinha, vai passar por um “perrengue” daqueles em breves dias. Tá todo mundo pagando pra ver, afinal de contas “ele merece”.

MEUS AMIGOS:

Jornalista Moacir de Castro Jorge; Marcinho, de Terenos e sua mãe D. Dominguinhas. ANIVERSARIANTES DO DIA! Minha amiga esteticista Nilva Araújo; Daniela Bertoncello e meu amigo seresteiro Silvio Lobo Filho.

Amanhã eu volto!

Fuuuuuuuuuuuuui.

