As Dez Mais

Primeira:

Neto psicopata matou a avó com um crucifixo. Esse foi o triste fim da professora Maria Ildoneia Lima, de 70 anos. O jovem de 17 anos confessou à polícia que “acordou com vontade de matar, e desferiu contra a avó a raiva que estava de sua mãe, com quem havia discutido no dia anterior”.

Segunda:

Dos 14 mandados de prisão que seriam cumpridos pela Operação Vostok, apenas um continua em aberto: Polaco!. Ele denunciou toda a confusão, negociou em dinheiro seu sumiço e virou fumaça. Não foi encontrado em Trairão, no Pará.

Terceira:

A ausência de Polaco poderá custar mais tempo de cadeia aos presos na Operação Vostok. A prisão preventiva de 5 dias poderá ser renovada e até virar definitiva. Os federais estão tentando localizar o Polaco. Os presos estão divididos em quatro grupos: No porão da Federal, no Presídio Militar, no 3º DP e no Garras.

Quarta:

Pode ser que a Polícia Federal estenda a Operação Vostok para apurar denúncias anteriores do Curtume Brás Peli, que denunciou esquema na Secretaria de Fazenda dos quais seria um dos beneficiários. Comenta-se que o fato da PF já estar com a mão na massa poderá estender a ação fazendo barba, cabelo e bigode.

Quinta:

O Hospital Universitário recebeu ontem habilitação para atender pessoas interessadas no processo transsexualizador. Existe uma fila de 300 interessados. Estará atendendo nas áreas de hormonoterapia, psicologia, psiquiatria e mastectomia. Tudo grátis pelo SUS.

Sexta:

O Professor Volpi, do Partido Verde, denunciou no Ministério Público Federal e na Polícia Federal que seu partido recebeu verba, mas o presidente estadual da sigla Marcelo Bluma não liberou nada para os candidatos. Eles estão à míngua e até sem “santinho” para trabalhar.

Sétima:

O pedágio da Br-163 subiu R$ 0,10 a partir de hoje. A autorização é da ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres. Em Mundo Novo carros estão passando a R$ 5,10; Itaquiraí a R$ 7,00; Rio Brilhante R$ 7,10 e Jaraguari a R$ 6,10.

Oitava:

O presidente do Tribunal de Contas continua se fazendo de “sonso” sem dar um “piu” a respeito da prisão do Conselheiro Márcio Monteiro. Ele tem afirmado que “coisas velhas não lhe dizem respeito…”.

Nona:

Avaliação liberada ontem sobre os reflexos da Operação Vostok, mostrou que o estrago político ainda não apareceu. Não houve abalo nas candidaturas já postas. A próxima pesquisa deverá apresentar um quadro mais aprofundado.

Décima:

Evo Morales, aquele índio cocaleiro da Bolívia, acaba de inventar mais uma: Censura à imprensa do seu país. Criou a “Lei da Mentira” como mais uma tentativa de silenciar a imprensa boliviana.

Maridão que sumia nas quartas e deixava a esposa dizendo que ia assistir futebol com amigos, foi pego no flagra por um detetive. Ele estava fantasiado de Carmen Miranda no famoso “Danoninho”. O casamento acabou. Ela havia desconfiado dele quando, mexendo nas coisas guardadas no porta-malas da Mercedes, encontrou ‘balangandãs’, pulseiras, sapatinhos de cristal e outros acessórios.

Ministro José Antonio Dias Tófolli, o mais jovem presidente do STF, mariliense como eu; Empresário Eduardo Orsi Abdul Ahad; Junior Avesani; Pessoal do Consórcio Embracon. ANIVERSARIANTES DO DIA!: Jaime Verruck; Thiago Nogueira; Dr. Sérgio Maksoud e a nossa sempre querida Mirian Comparim.

