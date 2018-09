As Dez Mais

Segunda-feira, 17 de setembro de 2018.

Primeira:

Faltam 22 dias para as eleições, mas muita gente ainda não sabe que para senador são ‘dois’ votos. É preciso estimular a chamada “colinha” para o leitor não perder tempo na urna. Fica a dica.

Segunda:

O furacão Vostok perdeu força. Os presos já foram liberados. Ficou na memória os dias ruins das prisões e a convivência no cárcere com pessoas que receberam os colegas com carinho e companheirismo. Parabéns ao pessoal do Presídio Militar pela fidalguia com que trataram os recém-chegados que já se foram.

Terceira:

Rolando hoje mais uma Pesquisa “Ranking” registrada no TRE/MS sob o nºMS-00919/2018. Reinaldo Azambuja (PSDB) lidera com 30.08%, mas caiu 5,25 pontos em relação à pesquisa anterior onde aparecia com 35.33%.

Quarta:

A “Ranking” mostrou Odilon de Oliveira (PDT) em segunda colocação com 28.33%: subiu 1.75% em “oito” dias, mas é pouco se comparado à súbita elevação de Junior Mochi, do MDB.

Quinta:

O terceiro colocado nessa pesquisa deu um “sprint” em relação aos demais concorrentes. Na pesquisa passada saiu com 5,25% e em “oito” dias pulou para 16.41%: cresceu 10.91%. Por essa projeção, na próxima Mochi (MDB), poderá estar empatado ou passado o candidato pedetista.

Sexta:

Nos Estados Unidos os jovens já estão considerando o “Facebook” coisa de “velho”. Apenas 15% dos jovens norte-americanos estão usando com frequência a rede social. A onda por lá é o Snapchat e o Instagran. Aqui no Brasil, onde tudo chega com muito atraso o Facebook ainda lidera como a rede mais utilizada.

Sétima:

Polaco ainda é novela. Disseram que ele se apresentaria no sábado. Depois mudaram para domingo. Agora dizem que hoje ele estará se apresentando hoje à PF de Brasília. Polaco quer negociar sua “delação premiada”. Por enquanto tudo não passa de “blábláblá”.

Oitava:

A crise da JBS no estado tem movimentado outras plantas frigoríficas. Eles monopolizavam o sistema de abates, mas com o farto noticiário negativo a respeito do que poderá acontecer à JBS nossos pecuaristas estão procurando outros frigoríficos para abater seu gado. A tendência de queda da JBS é real.

Nona:

Sem a “ressaca” ocasionada pela JBS em nosso Estado, o setor da pecuária voltou a se aquecer novamente abrindo novas vagas de trabalho noutras cidades. Frigoríficos concorrentes ganharam fôlego e já registram crescimento de 6% nos abates. A JBS ainda mantém várias “plantas” paradas para tentar manter o danoso monopólio de compra do nosso gado.

Décima:

Hoje faz 1 ano da partida sentida e inesperada do saudoso Dr. Fadhel Taj Iunes. Foi um iluminado. Coube a ele organizar e estruturar o Ministério Público em nosso Estado. Hoje também perdemos outro grande nome expressivo da nossa laboriosa colônia Libanesa: O Dr. Fuad Anache. Às famílias enlutadas as nossas condolências.

CHICOTADA DO DIA!

Ontem o “Domingo Fantástico” fez excelente reportagem sobre a ‘Síndrome de Milchasen’ aquele Barão mentiroso que contava lorotas e acabou virando livro. No Brasil ele foi transformado em “Zé Bico Doce” no Nordeste e “Pedro Malazartes” na região Sudeste. Aqui esse “queima paia” encarnou num ex-prefeito que continua mentindo na televisão dizendo que fez maravilhas na sua malfadada administração. Esse “mentiroso” insiste em querer iludir os incautos, mas todos já conhecem sua síndrome.

MEUS AMIGOS!

ANIVERSARIANTES DO DIA: Jamilsson Nane, Edil Albuquerque e minha amiga arquiteta Renata Zanardo.

