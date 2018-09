As Dez Mais

Terça-feira, 18 de setembro de 2018.

Primeira:

Faltam 21 dias para a eleição deste ano. Não esqueça de fazer a “colinha”. São muitos os candidatos que você deve votar: Presidente, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual. Com a “colinha” você não vai perder tempo e nem correr o risco de esquecer seus candidatos.

Segunda:

Terminou ontem o prazo para que o ex-senador Delcídio do Amaral conseguisse a liminar que o habilitaria estar candidato na eleição deste ano. Ele conseguiu registrar sua candidatura pelo PTC. O ex-vereador Américo Nicolatti se retirou da disputa cedendo vaga para Delcídio.

Terceira:

Atacado pela Síndrome de Munchhausen, o ex-prefeito Alcides Bernal continua mentindo e contando lorotas sobre sua administração com fatos que nunca realizou. Tem aparecido desbragadamente no horário eleitoral falando de uma Campo Grande que só ele viu. Essa síndrome do lendário barão chegou por aqui fazendo nova vítima.

Quarta:

Quarta-feira às 20 horas no SINPOL haverá debate entre os candidatos ao Governo do Estado. Confirmada a presença de todos. Amanhã no meu programa a presença do candidato a governador Odilon de Oliveira. Quinta-feira receberemos a visita do governador Reinaldo Azambuja.

Quinta:

O deputado estadual e forte pecuarista Zé Teixeira (DEM), lamentou a Operação Vostok e reafirmou ter vendido 600 bois para a JBS, tudo perfeitamente documentado. “Estou na pecuária há meio século e nunca pensei de um dia passar pela situação que passei” disse ele revoltado. Disse mais: “A responsabilidade do pecuarista com o gado é da porteira pra dentro. Daí pra fora a responsabilidade é de quem compra”.

Sexta:

Comentário à boca pequena é que muita gente está migrando para a campanha de Junior Mochi, do MDB. Tem gente chegando abertamente e outros vestidos até de de “burca” para não serem reconhecidos.

Sétima:

Odilon de Oliveira caiu na rede dos investigados pela Polícia Federal. O procurador da República Marcos Nassar mandou apurar a veracidade das denúncias de Jedeão de Oliveira, primo do ex-juiz. Jedeão denuncia a prática de ilegalidades como a venda de sentenças e arapongagem.

Oitava:

Finalmente o Polaco que todos imaginavam morto apareceu. Ele se entregou ontem na Polícia Federal em Brasília. E o que parecia um terremoto, até agora não foi sequer um pequeno abalo. É assim mesmo. Às vezes, a montanha acaba parindo um rato.

Nona:

Ontem a Família Trad fez uma mega reunião no Clube Nipo. Foi uma autêntica blitz que reuniu um público como se fosse um concerto de rock. Difícil fazer essas reuniões, mas eles conseguiram. Os Trads formam hoje a mais poderosa família política do Centro-Oeste.

Décima:

Homenageada hoje na Câmara Municipal a Enfermeira Luciene que com profissionalismo e profundo senso de solidariedade salvou a vida de um munícipe que sofreu uma síncope cardíaca defronte ao Ceinf Zédú. O reconhecimento público foi feito graças à sensibilidade do vereador Chiquinho Telles, que pode transformar em lei a obrigatoriedade de enfermeiros em creches e escolas municipais.

CHICOTADA DO DIA!

Nas ruas a 4ª fase da Operação Registro Espúrio. Polícia Federal nas ruas cumprindo 16 mandados de ‘busca e apreensão’ e 9 de prisão temporária expedidos pelo STJ nas cidades de Brasília, Goiânia, S. Paulo e Londrina. Quem fez coisa errada pode ir colocando as barbas de molho porque o “péga” deverá ser grande desta vez.

MEUS AMIGOS!

D. Darcy Ribeiro; D. Márcia Carolina Desidério, esposo Márcio e filho Marcinho; Meu amigo Alexandre Bossay, de Miranda; Djalma Santana e esposa. ANIVERSARIANTES DO DIA: Minha comadre Maria Eduarda Pedrossian; Desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho e a graciosa Carolina Hilgert.

