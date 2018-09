As Dez Mais

Quarta-feira, 19 de setembro 2018.

Primeira:

Faltando 19 dias para a eleição deste ano, aconselha-se aos eleitores fazer uma “colinha” porque são muitos os candidatos: presidente, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual. Com “colinha” não se perde tempo e não se esquece do candidato.

Segunda:

Entrevistado hoje no meu programa na FM-101.9, o candidato a governador Dr. Odilon de Oliveira, do PDT, literalmente bombou. Num ambiente de cordialidade falamos sobre tudo. De quebra ainda participei de algumas cenas de um filme dele que está sendo rodado.

Terceira:

Amanhã nosso entrevistado é o governador Reinaldo Azambuja, do PSDB. Será uma entrevista tensa diante dos últimos acontecimentos. Reinaldo anda irritado com o andar da carruagem. Dizem que caiu 5 pontos, mas a queda parou e o trabalho agora é pela recuperação do terreno eleitoral perdido.

Quarta:

A grande notícia política de ontem foi o retorno do ex-senador Delcídio do Amaral à vida pública. Américo Nicolatti renunciou para que Delcídio retornasse em alto estilo. Sua entrevista coletiva de ontem na sede do PTC foi bombástica. Sua frase emblemática continua ribombando: “Voltei pro jogo!”.

Quinta:

Quando todo mundo imaginava que o quadro para o Senado estava sacramentado, eis que surge: Delcídio!. O jogo voltou para o “zero a zero”. Delcídio é um nome poderoso e com um ‘recall’ fantástico. Além disso o povo está consciente de que ele é ‘ficha limpa’ e que foi trapaceado no jogo político no Senado na tentativa de salvarem o mandato do Aécio Neves.

Sexta:

Ontem na Câmara de Vereadores de Campo Grande Chiquinho Telles, do PSD, homenageou a Enfermeira Luciene Ferreira, que salvou a vida de um servidor da Receita que havia sofrido um infarto, na frente da Creche Zédu. Ela foi agraciada com uma Moção de Congratulação e muito aplaudida. Sua atitude motiva a criação de uma lei que obriga a Prefeitura ter nos Ceinfs e escolas um profissional da enfermagem.

Sétima:

Cenário político para a Presidência da República, pesquisa IBOPE de ontem, trouxe os seguintes números: Bolsonaro na “cabeça” com 28%; Fernando Haddad em segundo com 19% e Ciro Gomes do PDT com 11%.

Oitava:

Tá na “tranca” o corretor de gado José Ricardo Guitti Guimaro, o Polaco. Ele se apresentou ontem a tarde na PF em Brasília-DF, e vai cumprir ‘mandado de prisão temporária’ decretado pelo STJ. Polaco será ouvido hoje em declaração.

Nona:

A Azul Linhas Aéreas quer fazer a linha S. Paulo/Ponta Porã. A empresa está atrás de acadêmicos e seus parentes que estudam no Paraguai. Só em Pedro Juan Caballero existem cerca de 10 mil estudantes brasileiros, resultando num mercado aéreo espetacular e poderoso. Enquanto isso Corumbá continua sem voo comercial saindo de Campo Grande. Um absurdo.

Décima:

Ontem correu uma extração “extra” da Megassena. Esta semana são três extrações. A de ontem acumulou. Dezenas sorteadas: 01 – 02 – 14 – 37 – 55 e 58. O prêmio para amanhã será de 17 milhões.

CHICOTADA DO DIA!

A CGU descobriu que os equipamentos de videomonitoramento instalados na área central desta Capital foram superfaturados e mal instalados. Vai sobrar ‘trolha’ para quem comprou e quem autorizou a compra. Meteram a mão na grana da União e quando se fala em ‘grana’ federal quem apura é a Polícia Federal e com ela não tem “mimimi”… “nhenhenhém” nem “xixi minha nega, vem cá meu bem”. Quem fez o angu vai ter que rapar a panela.

