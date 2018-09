As Dez Mais

Quinta-feira, 20 de setembro de 2018.

Primeira:

Faltam 18 dias para a eleição. Faça sua “colinha” porque são 6 votos: presidente, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual. Com a “colinha” você não vai se atrapalhar na hora de votar e ela é permitida. Faça cola e mostra que você é um eleitor decidido.

Segunda:

Inverno se despedindo, mas deixando muita gente de perrengue nessas alternâncias de dias quentes e noites frias. A Primavera começará no Hemisfério Sul sábado, dia 22, às 22:53h e terminará no dia 21 de dezembro. Primavera… ah! Como adoro a “prima” Vera.

Terceira:

Nicolás Maduro, aquele pilantra que destruiu a economia da Venezuela com sua ditadura bolivariana, flagrado na Europa comendo carne da boa e fumando charutos ‘habanas’ legítimos guardados em caixa personalizada. Enquanto isso, o povo venezuelano está comendo até carne pobre.

Quarta:

Em meio à revolta dos venezuelanos com o ditador Maduro, um gesto humanitário dele não se pode reclamar. Disse estar preparado para receber o povo do PT, PCdoB e do Psol, caso Bolsonaro seja eleito à presidência e as coisas por aqui ficarem “pretas”.

Quinta:

Tem “boi” na linha do Dagoberto. Odilonzinho que era uma candidatura a Câmara Federal despretensiosa já é o primeiro nas pesquisas e isso está deixando o “gagoberto” doidinho da Silva. Apesar de reinar um clima ameno internamente, sabe-se que o PDT fará apenas um federal.

Sexta:

Amanhã tem João Leite Schimidt no programa ‘Boca do Povo’ na FM-101.9. Tido como o “mago” das eleições, esse homem de carreira política vitoriosa é um dos registros históricos da vida pública sul-mato-grossense. Além disso é um dos homens mais cultos deste estado. Será uma grande entrevista. Podem apostar.

Sétima:

Faleceu ontem o homem que teve uma síncope cardíaca defronte ao Ceinf Zédu e que foi atendido pela enfermeira Luciene Ferreira. Ficou 16 dias internado. Seu sonho era conhecer aquela que o manteve vivo com vigorosas massagens cardíacas enquanto o Resgate estava sendo chamado. Infelizmente é isso.

Oitava:

A Águas Guariroba abriu duas valetas na Maj. Alberto de Araújo Arruda e que estão abertas a mais de “quinze” dias criando erosão e destruindo o asfalto à sua volta. Essa empresa deveria ser tratada de forma mais dura pela Secretaria de Obras. Não se entende o privilégio que ela tem.

Nona:

A entrevista de hoje do Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) no programa “Boca do Povo” atingiu um dos maiores níveis de audiência de rádio em Campo Grande. Reinaldo falou sobre as dificuldades encontradas, sua administração precavida e o objetivo de não deixar que MS caísse na inadimplência. A entrevista está no site bocadopovonews.

Décima:

A graça e a simpatia do famoso Zé da Viola, pai da dupla Jads & Jadson, foi hoje outro recorde de audiência na FM-101.9. O papo rolou solto sobre viola, criação dos filhos e a sua disposição de sair candidato a deputado federal. Zé é Bolsonaro e prepara uma Caminhada, dia 30, nos altos da Afonso Pena com a presença dos filhos. Quem comparecer terá direito a fazer “selfie” com ele e os “meninos”.

CHICOTADA DO DIA!

E a montanha pariu um rato. Polaco fez um depoimento de 5 horas na Polícia Federal em Brasília e inocentou todo mundo, inclusive o Governador Reinaldo Azambuja. Ele disse que “Nunca viu ou conversou pessoalmente com o nosso governador. Está desfeito o mistério. A operação midiática mostrou-se precipitada e desnecessária.

MEUS AMIGOS!

Economista Bruna Pereira Camargo, homenageada no Plenário da Assembléia pelo Conselho Regional de Administração com ‘Certificado Acadêmico Emérito’. Parabéns!; Dr. Valdir Custódio, do Procon; Pr. Jivago Toledo, do Jd. Montevidéu. ANIVERSARIANTES DO DIA: a ENCANTADORA Nayara Moraes Barbosa; O sorriso da Dra. Vanessa Dotti; a simpatia do empresário Enrico Feitosa; o empresário Dr. Paulo Yonamine e à minha filha Ana Rita de Paula.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.

