As Dez Mais

Sexta-feira, 21 de setembro de 2018.

Primeira:

Faltam 16 dias para as eleições. Nunca é demais lembrar que você deverá fazer “colinha” para não tomar tempo na fila ou não ficar indeciso diante da urna. 1º voto é para deputado estadual: 5 dígitos; 2º voto para deputado federal: 4 dígitos; 3º voto: dois senadores: 3 dígitos cada; 4º voto: Governador com 2 dígitos e por último voto para presidente com 2 dígitos.

Segunda:

Amanhã sábado, 7 pra meia-noite termina o Inverno e começa a belíssima Primavera. É a estação das flores, da poesia, da transformação da Terra em lindas cores e paisagens.

Terceira:

Domingo nos altos da Afonso Pena uma carreata vai adesivar Bolsonaro em Campo Grande. Concentração começa às 15 horas. Saída às 16. Por lá estarão os ‘bolsonaretes’. Entre os famosos: meu amigo ‘Zé da Viola’ e seus filhos Jads & Jadson. Quem for poderá até conseguir uma “selfie” com essa moçada boa de viola.

Quarta:

Hoje tem Flávio Otoni na Valley. Esse campo-grandense que já está no circuito nacional de shows, fez um sucesso rasgado na Fátima Bernardes e hoje estourou no meu programa na FM-101.9. Cantor e compositor, gravou um DVD com tradução em Libras. Filho de mãe deficiente auditiva, Flávio e seus irmãos aprenderam Libras para ensinar a própria mãe. Será hoje, na Valley, a partir da meia-noite. Eu recomendo.

Quinta:

Polaco assumiu que as falcatruas das propinas da JBS era um golpe exclusivamente seu, sem nada a ver com o Governador Azambuja (PSDB) e seu filho Rodrigo. Depois disso a campanha “tucana” voltou a crescer. Os números da Pesquisa IPEMS publicados hoje mostram isso. Azambuja em 1º com 42,94%, Odilon de Oliveira (PDT) em segun2º com 29,35% e Junior Mochi (MDB) em 3º com 7,77%. Amaducci do PT é o 4º com 4,76%.

Sexta:

O PSDB prepara um “sprint” para matar a campanha da reeleição de Reinaldo Azambuja em primeiro turno. Falta apenas 7,06% + 1 voto para que a meta seja atingida. Como estamos a 16 dias do final da campanha, Azambuja precisa que crescer 0.44% ao dia. Simples assim.

Sétima:

Depois de 5 anos prometendo instalar passarelas sobre as vias sob sua responsabilidade, a CCRMSVia não instalou “uma” sequer. Neste primeiro semestre ela faturou mais de 60 milhões. Tem gente morrendo atropelada no entorno das cidades e as providências não chegam.

Oitava:

Os políticos endinheirados desta campanha são: Elizeu Dionizio (PSB): R$ 1,3 milhão; Tereza Cristina do (DEM): R$ 1,4 milhão; Geraldo Resende: R$ 550 mil; Alcides Bernal: R$ 825 mil; Dagoberto Nogueira: R$ 790 mil; Zeca do PT: R$ 796 mil; Vander Loubet: R$ 870 mil. Dinheiro do Fundo Partidário que pertence a nos, contribuintes.

Nona:

Quem “dançou” ontem foi o Ten-Cel. PM. Admilson Cristaldo Barbosa, ex-comandante da Polícia Militar de Jardim. Tomou 3 anos de cadeia, condenado por crime de organização criminosa. Admilson teria direito a semiaberto, mas como tem vários “pepinos” vai continuar no Presídio Militar.

Décima:

Megasena na segunda extração da semana, ocorrida ontem, resultou nas seguintes dezenas: 10 – 22 – 40 – 46 – 55 e 58. O premio, acumulado pela segunda vez, será de 22 milhões.

CHICOTADA DO DIA!

Com o “rabo” cheio de dinheiro dos contribuintes, deputados federais estão com milhões para fazer campanha. O estranho de tudo isso é que o Partido Progressista mandou quase 1 milhão para campanha do ex-prefeito Bernal que está esbanjando dinheiro tentando virar deputado federal. Esse é o Brasil que o povo precisa mudar.

