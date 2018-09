As Dez Mais

Terça-feira, 25 de setembro de 2018.

Primeira:

Faltam 12 dias para as eleições. Não esqueça que você deve votar em dois nomes para o Senado. Melhor fazer a “colinha” porque são 6 votos. Não tome tempo na fila e nem fique indeciso. Previna-se e mostre que você é um eleitor que sabe o que quer.

Segunda:

Debate Midiamax de ontem, teve de agrados a botinadas. Não conhecer as regras favoreceu os que conheciam. O apresentador tentou mudar uma delas e se deu mal, porque “O que é tratado não é caro”.

Terceira:

Esperava-se discussão sobre programas e metas, mas quando Odilon de Oliveira foi ‘pra cima’ do Governador a “coisa” desandou. Azambuja que conhecia as regras, deu duas ‘botinadas’ do seu adversário do PDT que deixaram o ex-juiz catando papel na ventania.

Quarta:

Parecia mesmo Odilon e Azambuja estavam ‘encafifados’ um com o outro. Odilon quis levar vantagem sobre a malfadada Operação Vostok e Reinaldo o chamou de incompetente – por ter deixado seu primo roubar 11 milhões do cofre da 3ª Vara Federal onde ele era o juiz, e de vender sentença a traficantes. As respostas tiraram Odilon do prumo.

Quinta:

A técnica dos debates é desestabilizar o adversário e Azambuja fez isso com máxima a competência. Odilon sofreu um “apagão” chegando sair do ar por alguns minutos. Dominado o adversário Azambuja nadou como quis.

Sexta:

Duas revelações políticas do debate de ontem: Amaducci, do PT e João Alfredo do Psol. Responderam tudo, foram rápidos sem gaguejar e inteligentes nas abordagens. O debate depois do “pega” entre Odilon e Azambuja” seguiu sem novidades.

Sétima:

Entrevistei hoje na FM-101.9, o candidato Junior Mochi (MDB). Foi uma conversa franca sobre desempenho político, motivação da equipe, planos administrativos e comportamento apaziguador no debate. Uma entrevista leve, boa e proveitosa.

Oitava:

Marcelo Bluma foi deselegante em suas colocações, inclusive a que classificou os Institutos de Pesquisas como “picaretagem”. Essa grosseria poderá lhe custar processos futuros pela ofensa causada às empresas sérias que atuam na área.

Nona:

Prefeito Marquinhos Trad recebeu ontem mais 20 ônibus coletivos novos, adquiridos pelo Consórcio Guaicurús. Metade deles com ar-condicionado e com elevador para cadeirantes. Os novos coletivos já estão à disposição da população.

Décima:

O IBOPE/TV-Morena de ontem assustou os candidatos ao Senado. Bastou o candidato Delcídio do Amaral, do PTC, comunicar que está na área e “é” candidato que já apareceu na pesquisa com 14%. Pelas projeções matemáticas Delcídio deverá chegar a 29% no final desta semana. Pode passar a ser o segundo voto.

CHICOTADA DO DIA!

A Saúde precisa de investimentos pesados para ser resolvida. Ela é um problema dos governos anteriores herdados pelo governo atual. Uma paciente de S. Gabriel D’Oeste está há 10 anos esperando uma operação de vesícula. Eles marcam, ela faz todos os exames pré-operatórios, os exames vencem e ela não consegue ser operada. Quando Reinaldo diz que a Caravana da Saúde precisa continuar é porque tem muita gente na fila dos desesperançados e que não para de crescer.

