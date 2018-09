As Dez Mais

Quinta-feira, 27 de setembro de 2018.

Primeira:

O apicultor Laércio Volpi, candidato a federal pelo Partido Verde, registrou uma segunda queixa contra Marcelo Bluma, presidente do PV. Ele se diz “vítima de “discriminação por ser idoso” e que o partido o fez abrir três contas sem nunca lhe depositar um tostão.

Segunda:

Paulo Corrêa, do PSDB, foi tão criticado por protocolar férias-extras para si e demais deputados, que voltou atrás para não se desgastar. Agora todos querem ver quem vai “gazetear” sessão na próxima semana.

Terceira:

Bolsonaro continua liderando entre os demais concorrentes à Presidência da República segundo o Ibope divulgada ontem. Ele apareceu com 27%; Haddad do PT com 21% e Ciro Gomes com 12%.

Quarta:

Alguém lá de Anastácio gravou um discurso do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e mandou para o Geraldo Alckimin (PSDB). Dizem que o “xuxuzão” tucano espumou quando viu Azambuja pedir votos para Jair Bolsonaro e ser freneticamente aplaudido pela enorme plateia.

Quinta:

Eu e o amigo Caetano, da Aliança Toyota Só Hillux, fomos ontem trocar um “dedim” de prosa com o ex-prefeito Levy Dias. Aos 85 anos, Levy continua o mesmo: alegre, feliz, cercado pelo carinho da família e trabalhando muito. Levy é um grande papo. Foi motorista de caminhão no Pantanal, se alfabetizou aos 19 anos, foi o melhor prefeito de Campo Grande e terminou a carreira política como Senador da República sem nunca ter seu nome envolvido em escândalo.

Sexta:

Um ônibus articulado do transporte coletivo deu ontem um susto nos passageiros quando seu eixo quebrou e a roda caiu. O estado de conservação da frota está péssimo.

Sétima:

Resultados da Pesquisa IBRAPE que saiu hoje. Estimulada: Azambuja 42% – Odilon 26% – Mochi 7% – Amaducci 6% – Bluma e João Alfredo 2% cada. 15% branco/nulo/não sabem. Dentro da margem de erro Reinaldo oscila entre 39 a 45%; Odilon entre 23 a 29%; Jr. Mochi entre 4 e 10%; Amaducci pode chegar a ou 3%.

Oitava:

O Ibrape mostra no ítem “votos válidos” – que excluem os brancos, nulos e indecisos – que Reinaldo vai a 49,43%: menos de 1% para matar a eleição no 1º turno. Os demais, somados, perfazem 51%. É possível avistar uma pequena possibilidade de segundo turno.

Nona:

O Ibrape pesquisou candidatos quanto as regiões do estado: Reinaldo está melhor no sudoeste e Vale do Ivinhema; Odilon está melhor em Campo Grande e Grande Dourados; Jr. Mochi está melhor na Região Norte; Amaducci, do PT, está melhor no Cone-Sul.

Décima:

O Ibrape também pesquisou sobre ‘oferecimento de vantagem’ para o eleitor: 21% disseram que já receberam proposta de vantagem ou dinheiro para mudar o voto; 79% disseram que não. 26% disse que aceitaria vantagem ou dinheiro para mudar o voto. 74% disseram que não. No ítem “interesse pela eleição”: 25% está muito interessado; 32% tem Interesse médio; 43% não tem interesse algum, o que é muito preocupante. A pesquisa Ibrape de hoje está registrada no TRE sob nº 04832/18, realizada entre 22/24 deste mês, com 1.040 abordagens. Margem de erro 3% e 95% de intervalo de confiança.

CHICOTADA DO DIA!.

O Sindicato do Detran tem feito de tudo para tentar complicar a vida do ex-diretor do órgão Dr. Gerson Claro, atribuindo a ele culpa que não merece. Esse negócio de vergonhosa fila para vistoria, na época de Gerson Claro simplesmente deixou de existir. Agora o que está existindo é a pura incompetência dessa nova administração do órgão. Essa é a verdade que precisa ser reconhecida e resolvida.

MEUS AMIGOS!

Ademir Pereira da Vila Nasser; Antonio Cotrim, ouvinte nosso pela RadiosNet em Balneário Camboriu; Aline Tagliaferro; Andréia, competente assessora de Imprensa do Ver. Dr. Loester Nunes; Dr. Luiz Ovando; Jamilsson Name que estará no meu programa segunda-feira; Ezer e o pessoal do Midiamax; Ver. Pr. Jeremias Flores; Dione Hashioka; PRF Struk, candidato a deputado federal. ANIVERSARIANTES DO DIA: Meu amigo Dr. José Sebastião Vaz de Castro; Dr. Benê Anache e Dra. Thaís Marin.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui.

