As Dez Mais

Terça-feira, 02 de outubro de 2018.

Primeira:

Faltam 5 dias para as eleições. Faça sua “colinha’ porque são 6 candidatos. Não esqueça que são ‘dois’ votos para senador. Com a ‘cola’ você não vai ficar empatando lugar na urna eletrônica. Lembre-se do velho ditado: Quem não cola não sai da escola, e vamos que vamos.

Segunda:

Correio do Estado de hoje publicou hoje a Pesquisa IPEMS. Há possibilidade de Azambuja fechar a reeleição em 1º turno. Reinaldo começou crescer na reta de chegada. A Pesquisa IPEMS foi realizada entre 22/27 de setembro. Ouviu 1.500 pessoas. Margem de erro 2,53% e registro no TREMS sob o nº MS 03337/2018.

Terceira:

Pela Pesquisa IPEMS de hoje, na forma “Estimulada” – com somente os votos válidos – trouxe o seguinte resultado: Reinaldo Azambuja (PSDB): 51,08%. Odilon de Oliveira (PDT) 33,71%. Reinaldo segue tendência ascendente enquanto seu mais próximo adversário estacionou.

Quarta:

Reinaldo já vinha fortalecido diante dos erros cometidos por Odilon no Debate/Midiamax, e depois que o MPF mandou arquivar denúncia do Curtume Braz Peli contra o governador a candidatura da reeleição disparou novamente.

Quinta:

Hoje tem debate promovido pela TV-Morena. Em épocas passadas esse era o ponto alto das campanhas políticas, mas devido o horário em que ele ocorre o número de telespectadores acabou minguando, decaindo assim a importância e a força que tal debate tinha no passado.

Sexta:

Todos os candidatos a governador confirmaram presença. O PDT está preocupado. Não quer que Odilon repita a desatenção que teve no Debate/Midiamax que rendeu “memes” no Facebook e desgastou a imagem do candidato.

Sétima:

Há quem aposte que no debate da TV-Morena de hoje acontecerá o chamado efeito “vale-tudo”. Pela lógica, Reinaldo Azambuja deve jogar pesado e fechado contra Odilon. Essa deverá ser a mesma técnica que nocauteou Odilon no debate passado.

Oitava:

Quem desintegrou nas pesquisas foi Marcelo Bluma, do Partido Verde. Ele praticamente se desconectou dos eleitores. Culpam os eleitores a empáfia do candidato. A Pesquisa IPEMS mostrou que Bluma caiu de 2,62% para 1,44%.. Quase 50%.

Nona:

Em nosso estado, abastecer com etanol não compensa. O litro está custando próximo ao da gasolina. Para compensar abastecer com etanol ele deveria custar 30% menos que a gasolina.

Décima:

A cláusula de barreira deverá matar na eleição deste ano, 17 dos 35 partidos existentes. Para o próximo pleito esses 18 partidos que vão restar terão um orçamento de 800 milhões do Fundo Partidário e mais 1,7 bilhão do Fundo Eleitoral, para as eleições municipais de 2020. Dizem que em 2023 desses 18 partidos restarão apenas 10.

CHICOTADA DO DIA!.

Casal de filhos resolveram interditar o pai rico depois que descobriram um “meio-irmão” que já chegou querendo sua parte na herança. A família está perturbadíssima, afinal, terão que dividir rádio, televisão, fazendas e a exuberante Estância Gisele. Que saia justa!.

Meus amigos:

Aniversariantes do dia!

