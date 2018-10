As Dez Mais

Terça-feira, 9 de outubro de 2018.

Primeira:

Começa sexta-feira a propaganda Política Gratuita do segundo turno, no rádio e na televisão. Os dois candidatos estão negociando apoios para o enfrentamento que acontecerá dia 28. Desta vez, quem ganhar leva.

Segunda:

O campeão de votos para estadual, Capitão Contar, que rodou o estado no lombo de uma moto com bandeira do Bolsonaro, marcou ontem e não compareceu hoje ao meu programa na FM-101.9. Segundo sua assessoria, os eleitos, que estão sendo chamados na grande imprensa por “Sobrinhos do capitão” foram convocados por Bolsonaro para um encontro hoje em Brasília.

Terceira:

A onda bolsonariana que varreu as eleições de domingo vai se repetir dia 28. Azambuja e Odilon brigam pelo apoio a Jair Bolsonaro. Acontece que não há relação entre a eleição de Bolsonaro com a eleição estadual. Como diz o Guilherme Filho: “Uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa”.

Quarta:

Quem venceu já tirou o ‘time de campo’ e foi descansar. Quem perdeu está lambendo as feridas da derrota. Azambuja e Odilon estão tendo problemas para arregimentar suas tropas.

Quinta:

O candidato Elenilton Dutra contratou 800 (oitocentos) cabos eleitorais, mas obteve míseros 1.246 votos. Para não pagar quem contratou começou ameaçá-los. O que seria um caso meramente político acabou virando caso de polícia.

Sexta:

O PT já piscou o olho para a candidatura de Odilon de Oliveira. A declaração feita ontem por Humberto Amaducci deu pra perceber. Tem que ver se os petistas obedecerão aos ditames do partido. Se obedecerem, Odilon vai pôr na conta mais 10% aos seus votos.

Sétima:

O prefeito Marquinhos Trad começou revitalizar a Cidade do Natal. A empreiteira DT3 terá 60 dias para entregar as obras do local. Tudo isso por uma bagatela de pouco mais de “meio milhão de reais”.

Oitava:

Só o vereador Lucas de Lima virou deputado estadual. Outros 13 vereadores que disputaram a eleição não conseguiram cruzar a linha de chegada. Com a saída de Lucas quem reassume sua vaga na Câmara é o ex-vereador Dr. Eduardo Cury.

Nona:

Essa é outra eleição que praticamente cai no colo de Eduardo Cury. Ele foi um excelente vereador, mas ficou enamorado com as redes sociais e quando descobriu que não seria reeleito já era tarde. Espera-se, que com a nova chance ele corrija os erros de comunicação do passado.

Décima:

Estudos psiquiátricos estão considerando que “traição só é traição se tiver sexo”. Também considera que “Quem trai uma vez, vai trair sempre”. Também considera que “Casos não passam de atração física” e que “depois da traição qualquer casamento acaba. ´Campo Grande está considerada no País a “Cidade das traições com um dos maiores números de divórcios do País”. Isso explica por que a mulherada anda com os nervos à flôr-da-pele.

CHICOTADA DO DIA!

A Polícia Civil de Três Lagoas prendeu dois arrombadores conhecidos e temidos na cidade, conhecidos pela alcunha de “Beterraba” e “Moitinha”. Arrombavam residências, roubavam aparelhos eletrônicos, defecavam dentro de liquidificadores e deixavam a “vitamina” batendo.

