As Dez Mais

Sexta-feira, 19 de outubro de 2019.

Primeira:

Permanece envolto em mistério a morte do “Playboy da Mansão”. A Delegacia de Homicídios está vasculhando possíveis inimigos da vítima, ou brigas que ele tivesse tido anteriormente, e já encontrou um indício particularmente significativo. As investigações prosseguem.

Segunda:

Zeca do PT confessou que vai votar em Reinaldo Azambuja. Ele e Vander possuem emendas milionárias que virão beneficiar o estado. No 1º turno o PT teve 10% dos votos.

Terceira:

A Polícia Federal desmantelou uma quadrilha de tráfico internacional. Os traficantes ostentavam uma vida luxuosa. Nove pessoas foram presas ontem. A investigação começou em 2017. Em 5 meses a PF apreendeu “uma’ tonelada de cocaína boliviana dessa quadrilha.

Quarta:

Pelo DATAFOLHA de ontem Bolsonaro continua liderando a corrida para a Presidência da República neste segundo turno. Está com 59% dos votos válidos. Haddad apareceu na pesquisa com 41%.

Quinta:

Segunda-feira (22/10), a noite é de debate. O site Midiamax já preparou o encontro entre Reinaldo Azambuja (PSDB) e Odilon de Oliveira (PDT). A Difusora/FM-101.9 estará transmitindo a partir das 20 horas. Não percam.

Sexta:

Segunda-feira que estará no programa BOCA DO POVO será o candidato a governador do PDT Odilon de Oliveira. Na terça-feira, quem encerra a rodada de entrevistas neste 2º turno será o governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Sétima:

Virou confusão a ida de Odilon na casa do Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Ele entrou na galera de visitantes comandada por um juiz federal, candidato a governador no Rio de Janeiro. Na casa se apresentou entre os visitantes. Bolsonaro foi cordial, mas falou do seu compromisso com o Reinaldo aqui no estado e proibiu fotos, selfies, gravações e áudio com Odilon.

Oitava:

O dólar acordou ontem mau-humorado. A política internacional fez a Bolsa brasileira despencar e a moeda norte-americana subir 1.16%, fechando o dia em R$ 3,72.

Nona:

Quem está limpando as gavetas é o suplente de senador Pedro Chaves. Experimentou o gosto do poder e poderá continuar desfrutando caso aceite assumir a Secretaria de Educação do Governo do Estado. É o que se comenta pelos corredores.

Décima:

Está dando nojo a quantidade de vídeos com denúncias dos dois candidatos. As assessorias deles estão na base de uma no cravo, outra na ferradura. Na reta final essa discussão é inócua porque já existe um conceito firmado sobre cada um dos contendores. Como dizia a Tia Laura: “Uma perda de tempo!”.

CHICOTADA DO DIA!

Muita gente perguntando aonde a Justiça Federal encontrou 16 milhões de patrimônio do Alcides Bernal para ser bloqueado. Para quem não tinha um gato pra puxar pelo rabo, agora ter 16 milhões em patrimônio, isso requer uma investigação, afinal o ‘bloqueado’ nunca ganhou na loteria e nem recebeu herança.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Nosso querido Jorge Frahia, festejando seus 91 anos bem vividos; Dr. Issamir Saffar; e o médico Dr. João Ingenfritz.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários