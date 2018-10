As Dez Mais

Segunda-feira, 22 de Outubro de 2018.

Primeira:

Reta final da campanha. De agora em diante o que vai dar de Instituto de Pesquisa tentando adivinhar quem vai ganhar não está no gibi. O jeito é focar naquilo que o candidato pode oferecer, mas vão surgir números para agradar a todos os paladares.

Segunda:

Hoje tem ‘DebateMidiamax’. Começa as 20 horas e será transmitido via internet e pela Difusora/FM-101.9. É o último “péga” entre os candidatos. A grande pesquisa será o resultado de domingo nas urnas. Pela Big Data Real Time (de 13/14), com nível de confiança 95% e margem de erro de 3%, Reinaldo está com 57%. Pela pesquisa Ibope/TV-Morena nº 00335/2018, com 812 entrevistados, de 13/19 deste mês e margem de erro 3%, Nível de confiança 95%: Votos válidos: Azambuja tem 53%. Pelo Ibrape, Azambuja tem 54,07%.

Terceira:

Falando na enxurrada de pesquisas que devem inundar a política nesta semana, saiu hoje hoje a Pesquisa IPEXX BRASIL. Ela nova no assunto e diz ter pesquisado os 12 maiores colégios eleitorais do estado: CG, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Naviraí, N. Andradina, Aquidauana, Sidrolândia, Paranaíba, Maracaju e Coxim.

Quarta:

Pela IPEXX BRASIL realizada entre 17 e 21 deste mês, com 1040 entrevistas, margem de erro 3% para ‘mais’ ou para ‘menos’, grau de confiança 95%. Registro no TRE/MS nº MS-05585/2018: Votos válidos: Odilon 52,52% e Azambuja 47,48%. Rejeição dos candidatos votos totais: Reinaldo 35,10% Odilon 25,00%$, brancos/nulos 39,90%.

Quinta:

A Ipexx apresenta um empate técnico entre Azambuja e Odilon. O DebateMidiamax de hoje é quem poderá decidir o destino dos candidatos. Os dois lados seguem animados. O debate tende a ser de alto nível, mas se houver ‘botinadas’ elas serão mútuas. A FM-101.9 vai transmitir o debate a partir das 20 horas.

Sexta:

Os candidatos que já ganharam não querem mais saber de campanha. Os dois candidatos ao governo estão tendo que se socorrer dos poucos que sobraram. Na reta final, quem tiver mais fôlego vai “comer a paca”. Amanhã na DIFUSORA/FM-101.9 tem entrevista com o governador Reinaldo Azambuja. Não percam.

Sétima:

Tem outra pesquisa no forno para sair amanhã, com números da reta final da corrida eleitoral de segundo turno no estado. O eleitor está cansado de números. Os candidatos precisam se concentrar em convencer o eleitor para ir votar. A abstenção do 1º turno foi assustadora.

Oitava:

O governo federal não liberou os 56 milhões da ponte que será construída entre o Brasil e o Paraguai. Em consequência a ‘Rota Bioceânica’ travou. Sem a ponte ligando Porto Murtinho a Carmelo Peralta, tudo voltou à estaca zero.

Nona:

Existe um “cacife” de 398 mil votos voando por aí. Quem pegar é dono. A busca final se concentra no convencimento do eleitor que não compareceu às urnas, preferindo pagar a ridícula multa de R$ 3,51.

Décima:

CHICOTADA DO DIA!

A poltrona para idoso viajar em ônibus estadual ou interestadual continua sendo uma mentira em Campo Grande. Há um boicote à lei e “sacanagem” aos que dela precisam. Tanto a Mota quanto a Andorinha participam dessa “picaretagem” cientes de que não há fiscalização. E não existe mesmo. As autoridades estão fazendo vistas grossas e os idosos continuam ‘se danando’. Infelizmente essa é a triste realidade.

