As Dez Mais

Quinta-feira, 25 outubro de 2018.

Primeira:

A ponte ligando Porto Murtinho a Carmelo Peralta no Paraguai, com 250 metros – parte brasileira – será feita pela Binacional Itaipú. Enquanto isso, a China construiu uma ponte de 50 quilômetros sobre o mar em apenas 9 anos.

Segunda:

Faz dois anos que a ponte de Porto Murtinho/Carmelo Peralta está sendo planejada pelo Dnit. Levando-se em conta que a China construiu uma ponte de 50 KMs em 9 anos, os chineses construiriam a “nossa” ponte da Rota Bioceânica, em 15 dias. É por isso que a China “é” a China.

Terceira:

Nova Pesquisa da Ipexx/Brasil publicada hoje, registrada TREMS sob nº MS-04020/2018, com 1040 eleitores em 12 cidades, entre 22 e 24, mostra o seguinte resultado: Estimulada, votos válidos: Odilon 53,36%, Reinaldo Azambuja 46,64%. Estimulada: votos totais: Odilon 46,15% Reinaldo 41,73%. Brancos/Nulos 12,12%.

Quarta:

Ontem saiu Pesquisa Ibrape, realizada entre 20/22 deste mês, registrada no TREMS sob nº 04982/2018, com 1.460 entrevistas, margem de erro de 3%. Votos válidos: Reinaldo Azambuja 54%; Odilon 46%.

Quinta:

O STJ mandou arquivar aquela denúncia contra o governador Reinaldo Azambuja que apareceu no Fantástico da Rede Globo, sobre o Frigorífico Braz Peli. O pedido de arquivamento partiu do Ministério Público Federal sob a argumentação dela não possuir qualquer fundamento.

Sexta:

Procon Municipal entrou com os ‘dois pés’ na Campanha Outubro Rosa, direcionada às mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa foi do Subsecretário do Procon Dr. Valdir Custódio.

Sétima:

Por causa de “mil reais” um idoso de 70 anos aceitou transportar cocaína de Corumbá para Campo Grande, mas a viagem dele terminou no ‘Lampião Aceso’ com uma revista pessoal e a apreensão da droga que estava sendo carregada na cueca.

Oitava:

No Paraguai, as tentativas de resgate do traficante ‘Marcelo Piloto’ continuam gerando confusões e mortes. Só ontem foram “três” marginais, descobertos numa casa em Assunción, foram despachados para o além. Estavam armados até os dentes. Encontrado também um veículo com 30 quilos de dinamite. Marcelo Piloto vai ser transferido para o Brasil.

Nona:

O Procon estadual agiu rápido contra empresas de ônibus interestaduais. Uma delas, que possui 14 linhas semanais ligando Campo Grande/Cuiabá, estava sonegando passagens a idosos com mais de 60 anos. A denúncia saiu em Editorial no Programa ‘Boca do Povo’, na FM-101.9.

Décima:

O Procon estadual tem mesmo que chegar o “ferro” nessas empresas que não cumprem a lei. O Estatuto do Idoso diz que em todos os ônibus interestaduais ou intermunicipais dois assentos devem ser reservados para idoso viajar gratuitamente, e cobrar “metade do preço” para idoso que desejar viajar no ônibus onde as gratuidades já estiverem preenchidas.

CHICOTADA DO DIA!.

A polícia brasileira ‘sentou a pua’ em dois paraibanos que vieram para a fronteira cometer crimes de pistolagens. Eles mataram na sexta-feira o empresário Paulo Dionízio Ribeiro, de 55 anos. Estavam escondidos numa mansão na Colônia Guazu. Devem ter matado muita gente nesses últimos dias. A polícia de Mato Grosso do Sul investigou e acabou com a festa dos pistoleiros nordestinos.

