As Dez Mais

Primeira:

Jornalista Bruna Mendes foi a estrela da noite e roubou a cena dos candidatos que se apresentaram para o Debate/TV-Morena. Ela foi firme e inflexível. Demonstrou ser uma apresentadora irretocável e que não fica devendo nada às demais apresentadoras nacionais da Globo.

Segunda:

O debate da TV-Morena não apresentou novidades. Foi Odilon tentando ganhar tempo, o tempo todo, para não responder as perguntas; e Azambuja indo ‘pra cima’ com números e dados administrativos irrefutáveis. Só isso.

Terceira:

O Governo do Estado deposita hoje os salários dos 75 mil servidores ativos, inativos e pensionistas, que poderão serem sacados a partir de amanhã. Serão injetados na economia estadual R$ 450 milhões de reais.

Quarta:

Termina hoje a Propaganda Eleitoral Gratuita nas rádios e televisões. Domingo as urnas se abrem às 8 e fecham às 17 horas. O primeiro voto é para Governador e o segundo para Presidente. Apuração estadual está prevista para durar no máximo 45 minutos.

Quinta:

Ainda envolto em mistério o assassinato do pecuarista e advogado Dr. José Atanásio Lemos, de 73 anos. Cada um diz uma coisa. As informações são desencontradas. O corpo dele será trazido hoje para ser sepultado em Campo Grande.

Sexta:

A OAB/MS pediu à Secretaria de Segurança Pública rigorosa apuração em relação ao assassinato do Dr. José Atanásio Lemos, de 73 anos. A Ordem está cobrando providências urgentes no sentido de esclarecer as circunstâncias do assassinato.

Sétima:

Será realizada amanhã (sábado), dia 27, a Missa de 7º Dia, da advogada Dra. Gildcleide Maria dos Santos Alves. Ela acontecerá às 17 horas no Instituto Missionário S. José, na Rua Dr. Arthur Jorge, 1.762.

Oitava:

Alguém disse que para o debate de ontem, caso as coisas se esquentassem e saíssem de controle, havia uma “bomba” tipo “atômica” que o PSDB poderia explodir, mas que não foi necessária. Teria colaborado para que a bomba não fosse detonada a fraca retórica do adversário.

Nona:

Outra fofoca boa de bastidores é a que diz que Odilon de Oliveira teria sido vítima do próprio partido, que teria negociado sua candidatura no primeiro turno, mas encontrou dificuldades de entrega-lo.

Décima:

Amanhã tem plantão do Refis na Capital para quem quiser renegociar IPTU e ISS atrasados. O desconto é de 85% e termina na quarta-feira, dia 31. Até agora essa iniciativa rendeu aos cofres municipais R$ 25 milhões. A Central de Atendimento fica na Arthur Jorge, 500.

CHICOTADA DO DIA!

Dizem que em reunião política recente, candidato que fala baixinho e quase incompreensível, falou tanto que fez a plateia dormir. Outros presentes, embalados pelo palavrório, não escondiam os bocejos e se acomodavam nas cadeiras. Não percebendo que estava falando demais e que não o estavam ouvindo, o candidato teria dito aos poucos que o acompanhavam: “Vou falar mais baixo em respeito ao sono desses que já estão praticamente adormecidos”. Dito isto, falou por mais de meia-hora, fazendo dormir os poucos que ainda permaneciam acordados.

Meus amigos!.

Fernando, da Ágil Contabilidade; Dr. Marcelo Vilela, secretário de Saúde do Município; Dr. Rene Siufi, advogado; Paulo Alvares, da Usimix; colunista Dimas Braga, da revista IFNEWS, e nossa querida Vera Amorim do Lions Club Sul.

ANIVERSARIANTES DO DIA: A bonitona Maria Coelho de Campos; A risonha Safira de Figueiredo e o deputado reeleito Barbosinha.

