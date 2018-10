As Dez Mais

Terça-feira, 30 de outubro de 2018.

Primeira:

O deputado federal Luiz Mandetta (DEM), confirmou que está na lista dos ministeriáveis de Jair Bolsonaro. Mandetta é o entrevistado do programa ‘Boca do Povo’ da FM-101.9, na próxima quinta-feira.

Segunda:

O senador eleito Nelsinho Trad (PTB), disse hoje no meu programa, que será uma presença constante em todos os municípios deste Estado. Relembrou ser tradição em MS, que as reeleições sejam difíceis, mas que nem por isso nunca deixou de reeleger quem está no poder.

Terceira:

Nelsinho disse também que fará um mandato alinhado com as reformas pretendidas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Disse comungar com o pensamento das reformas pretendidas, especialmente aquelas que poderão trazer mais dinheiro para os municípios.

Quarta:

Em dia de grandes entrevistas, a manhã de hoje na FM-101.9 fechou com a entrevista do governador reeleito Reinaldo Azambuja (PSDB). Ele estava tranquilo, muito bem-humorado e acompanhado por assessores, entre eles o secretário de Administração Carlos Alberto Assis.

Quinta:

Azambuja agradeceu os votos recebidos, disse que agora terá tempo para complementar as reformas estruturais no Governo, e que vai mexer no secretariado a partir de 2019.

Sexta:

O Governador também disse que não irá interferir na escolha do futuro presidente da Assembléia Legislativa, mas salientou o entrosamento proveitoso entre Executivo e Legislativo, que tem refletivo positivamente na administração estadual.

Sétima:

Azambuja sairá alguns dias com a família para um merecido descanso depois de uma campanha de reeleição pesada, trabalhosa e estressante.

Oitava:

Passarinho me contou sobre o tenso dia da eleição no domingo. Na residência do candidato a governador Odilon de Oliveira (PDT), havia tanta certeza de que ele seria eleito, que fizeram festa para receber os amigos, com direito a piscina e champanhe importada. O que era euforia, no começo da manhã, acabou virando “chororô” no final da tarde.

Nona:

Quinta-feira é o chamado “Nosso Dia” – de Todos os Santos. Sexta-feira (2 de Novembro) é “Dia de Finados”, data para reverenciar aqueles nossos entes-queridos que já partiram. Dia 15, vai cair numa quinta-feira. Será o dia da “Proclamação da República”. Dia 19, não será feriado, mas é outro dia de grande importância cívica: O “Dia da Bandeira”. Novembro terá: 2 feriados e 4 domingos. Aproveitem.

Décima:

E ATENÇÃO!:

A polícia já tem o nome e a decretação de prisão preventiva de dois pistoleiros que executaram a tiros, na Fazenda ‘Ás de Ouro’, o advogado e pecuarista Dr. José Atanásio Lemos, de 73 anos. O nome da dupla está sendo mantido em sigilo para não interferir no trabalho policial. A motivação do crime ainda é desconhecida. É possível que eles tenham agido a mando de terceiros.

CHICOTADA DO DIA!

Secretário de Saúde do Município agiu rápido com providências no CCZ, onde 3 funcionários – uma mulher e 2 homens – descaracterizaram três motos de uso “exclusivo em serviço” e passaram a usar os veículos como se fossem de suas propriedades. As motos foram requisitadas e os funcionários advertidos. Eles podem até acabar no ‘olho da rua’.

Meus amigos!

Dr. Alfredo Pinto de Arruda, Cardiologista e ex-secretário de Saúde do saudoso ex-governador Dr. Pedro Pedrossian; Paulo, segurança do Santander, da Av. Ceará; Secretário de Administração do Governo do Estado Carlos Alberto Assis; Caetano e Vavi, que chegaram ontem de uma viagem fantástica pela Europa.

ANIVERSARIANTES DO DIA:

Tenente Mônaco, da Polícia Militar e repórter policial do programa Boca do Povo; Ex-governador Marcelo Miranda e a louríssima Flora Caminha.

