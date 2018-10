As Dez Mais

Quarta-feira, 31 de outubro de 2018

Primeira:

Termina as 17 horas de hoje o prazo para aqueles que desejarem aproveitar o Refis concedido pela Prefeitura de Campo Grande. Descontão de 85%. Quem não aproveitar hoje, poderá nunca mais pegar uma mamata dessa.

Segunda:

Mototaxistas do Carandá Bosque estão em “pé-de-guerra”. Sem a menor explicação a Agetran e a Semadur retiraram o ponto que funcionava na Vitória Zeolla, deixando os profissionais e o bairro sem esses serviços.

Terceira:

A polêmica sobre os últimos dias da candidatura do Dr. Odilon antes da derrota continua. Dizem que o Ippex/Brasil teria cobrado R$ 600 mil pela pesquisa que enganou todo mundo. O PDT disse que não irá arcar com tais responsabilidades.

Quarta:

A pesquisa “fajuta” deu tanta certeza de ‘virada’ e ‘vitória’ que o ambiente na residência de Odilon no domingo de manhã era apoteótico com churrasco, piscina e champanhe francesa. Aquele clima de loucura perdurou o dia todo até o início das apurações, quando o riso virou choro e o que era festa virou velório.

Quinta:

Entrevistamos hoje na FM-101.9 o sindicalista Giancarlo Miranda, do Sinpol. Ele disse que pretende manter um clima de cordialidade e conversação com o governador Reinaldo Azambuja daqui pra frente.

Sexta:

Três execuções com armas pesadas preocupam a cúpula da nossa Polícia Civil. Foi constituído um grupo de trabalho para desvendar os últimos “três” assassinatos nesta Capital. O do ex-chefe de segurança da Assembléia; do Playboy da Mansão e do ex-segurança de Jorge Rafaat.

Sétima:

Um escorpião foi visitar bebês na Maternidade da Cândido Mariano. Sabendo que é proibida a entrada de animais peçonhentos, ele resolveu ficar “espiando” pela janela quando acabou descobertos pelos pais de um bebê que chamaram funcionários que “encanaram” o indesejado visitante num copo plástico, entregando-o às autoridades sanitárias.

Oitava:

Mansour Karmouche, atual presidente da OAB/MS tem tudo para ser reeleito para mais um mandato. As pesquisas dizem isso. Dois opositores tentam derrubar Karmouche, mas pelos números das pesquisas isso é tarefa impossível.

Nona:

Nildo Albres (PSDB), prefeito de Anastácio, não conseguiu segurar a onda na sua cidade. Lá o governador Reinaldo Azambuja perdeu para o Odilon de Oliveira. Acontece que Nildo tem feito uma administração insossa, insípida, amorfa e inodora que descontenta o povo. Tudo indica que o ex-prefeito Douglas Figueiredo estará de volta para a alegria do povo anastaciano.

Décima:

Todos os que disputam a presidência da Assembléia Legislativa, sabem que dificilmente os demais deputados não aclamarão a volta do decano Londres Machado. A campanha de Londres para a presidência está sendo feita pelos próprios deputados, deixando irritada a turminha que tem pretensão de ocupar a cadeira que será deixada por Junior Mochi.

CHICOTADA DO DIA!

O Ministério Público amanheceu nesta quarta-feira correndo atrás de 4 pessoas ligadas a “esquema” de falsificação de documentos e fraude em licitações. Em Dourados, onde a “bomba’ estourou, foram cumpridos 4 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. Estão presos funcionários, políticos e empresários. Dizem que o “furdunço” envolve gente de Dourados e de Campo Grande. Trabalham na operação: policiais do Bope, DOF e Defron. São 13 equipes, 75 policiais e 6 promotores.

