As Dez Mais

Quinta-feira, 1º de Novembro de 2018.

Primeira:

Hoje é o famoso “Dia de Todos os Santos”. Era pra ser ‘ponto facultativo’, mas o governo não deu, provavelmente por que o próximo feriado – 15 de novembro: Proclamação da República – cairá numa quinta-feira e será um feriado prolongado para o funcionalismo. Amanhã é “Finados”: coletivos a R$ 1,48.

Segunda:

O preço da passagem a R$ 1,48 não é uma cortesia do Consórcio Guaicurus, mas o preço da passagem sem as gratuidades. Como do couro sai a correia, eles dão gratuidade aos estudantes e quem se ferra é quem usa o transporte coletivo que paga por ele e por quem viaja grátis.

Terceira:

O IBGE constatou em suas pesquisas, que Mato Grosso do Sul lidera o ‘ranking’ dos divórcios. Por aqui os casamentos não estão durando mais que 11 anos e 6 meses.

Quarta:

Também o IBGE constatou que Mato Grosso do Sul é o 5º estado menos violento do Brasil. Se aqui, aonde estão matando de fuzil nas vias públicas, estamos sendo considerados um estado menos violento, imaginem como a “coisa’ está feia por aí afora.

Quinta:

Segunda-feira (29/10) fez 21 anos que mataram o ex-vereador e radialista Edgar Lopes “Escaramuça” de Farias, aos 48 anos. Se vivo estivesse estaria com 69 anos. A data passou em branco, sinal que aquele crime horrendo e ainda não completamente desvendado já caiu no esquecimento.

Sexta:

A arroba do gado no Paraguai está custando R$ 200 reais. É que nosso vizinho está considerado País livre de aftosa sem vacinação. Com a arroba valendo 60 reais a mais que a nossa, dizem que estão passando cerca de 100 caminhões de gado do Brasil para o Paraguai: o contrabando inverso daquilo que estamos acostumados.

Sétima:

Essa Era de Ouro que está passando a pecuária paraguaia vai chegar ao nosso estado em 2021. Até lá, nossos pecuaristas vão continuar morrendo de inveja do ‘ganadero’ paraguaio.

Oitava:

No Governo do Estado todos os cabeças coroadas viajaram. Estão se refazendo da campanha sofrida e estressante para reconduziz o governador Reinaldo Azambuja por mais 4 anos, na condução do estado.

Nona:

Deu “cana” a desonestidade daquele pessoal de Dourados que resolveu fajutar licitações na prefeitura. Vereadora, secretário de Fazenda, Chefe de Licitações e um empresário bastante conhecido já estão no ‘xilindró’. Bem feito!.

Décima:

O TJMS elegeu ontem para presidi-lo no biênio 2019/2020, o desembargador Pascoal Carmelo Leandro. Seu vice será o desembargador Carlos Eduardo Contar. O Corregedor-geral será o desembargador Sérgio Fernandes Martins. O Dr. Paschoal agradeceu aos colegas e elogiou a administração do desembargador Dr. Divoncir Maran.

CHICOTADA DO DIA!

O TCU determinou a paralisação do programa de Reforma Agrária no Brasil.. Auditores encontraram milhares de irregularidades. Segundo eles, até mortos receberam terras ou recursos do programa. A suspeita de fraude atinge quase 600 mil beneficiários, 1/3 do total atendido pelo Incra em todo país. Quase 62 mil empresários receberam terras ou benefícios; 144.621 servidores públicos; 37.997 mortos e mais de 20 mil políticos eleitos: 847 vereadores, quase 96 deputados estaduais e 69 vice-prefeitos; 4 prefeitos e 1 senador.

MEUS AMIGOS:

Leandro Oliveira Guimarães, cliente da Aliança Só Hillux, que ganhou uma troca de óleo gratuita da empresa; Sr. Dercídio, porteiro da Sesau; João Rocha, presidente da Câmara de Campo Grande que estará em meu programa na terça-feira; D. Maria Olga Mandetta, nossa ouvinte de todas as manhãs; Cláudio Craveiro, colega radialista em Votuporanga-SP; Dr. Maurílio Azambuja, prefeito de Maracaju: zeloso na sua administração e que sempre pagou em dia o seu funcionalismo. Delson de Souza, presidente do Creci-MS. Obrigado pelo livro sobre a legislação do Creci-Creci.

ANIVERSARIANTES DO DIA:

A BELA Carla Seba Rahe; Nosso querido José Cândido de Paula Neto e o nosso querido Dr. Peri.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.

