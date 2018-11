As Dez Mais

Terça-feira, 6 de novembro de 2018.

Primeira:

Com novos e moderníssimos equipamentos a Difusora/FM-101.9 voltou ao ar e está bombando com sua programação. O som de cinema está fazendo sucesso e possibilitando a divisão acústica entre ‘graves’ e ‘agudos’ no seu rádio. Obrigado pela sintonia.

Segunda:

Reforma na administração estadual está sendo planejada. Dizem que Geraldo Resende quer a Saúde; Carlos Alberto poderá ser escalado para a Secretaria de Fazenda; Pedro Chaves com chances na Educação; Eduardo Riedel com chances na Obras e Sérgio de Paula poderá voltar para a Casa Civil.

Terceira:

A reforma administrativa poderá derrubar Jaime Verruk, que politicamente não rendeu nada na Secretaria do Meio ambiente. Dizem que o Bernal está cutucando o governador querendo a Fundação de Cultura e a Fertel. Juridicamente Bernal está cassado e proibido de pisar na vida pública por 8 anos.

Quarta:

A Reforma administrativa pretendida pelo governador visa corrigir as distorções que aconteceram ao longo do primeiro mandato. A ordem é entrar 2019 com o ‘pé direito’ e fazendo tudo funcionar pianinho. A ordem é: desafinou?… tá fora!.

Quinta:

No México, onde a violência urbana se parece com a nossa, um assaltante rendeu todo mundo num coletivo, só que entre os passageiros estava sua mãe. A senhora fez o filho abaixar a arma e bateu na cara dele de bolsadas. Não satisfeita, desceu do ônibus e denunciou o filho à polícia.

Sexta:

O grupo constituído pela Secretaria de Segurança Pública para descobrir as execuções que estão acontecendo nesta Capital a tiros de fuzil, depois de muito investigar chegou a uma conclusão que a população já sabia: os pistoleiros são da fronteira!.

Sétima:

O jornalista bêbado da FIEMS que hoje aparece fazendo aniversário numa Coluna Social, e que carteirou se dizendo “araponga’ da ABIN”, tem uma Land Rover, mas não tinha R$ 2,8 mil para pagar a fiança. Por isso ficou até a tarde de ontem no xilindró.

Oitava:

Luiz Carlos Gregol, de 40 anos, conhecido e temido na fronteira por liderar um grupo criminoso especializado em pistolagem e distribuição de drogas, entrou ontem na ‘bala’. Foi executado a tiros de pistola 9 milímetros em Amambai.

Nona:

Anunciada ontem uma nova alta do gás de cozinha que começa valer hoje. Com 9% sobre os preços, em Campo Grande o botijão já está custando 92 reais. Estamos voltando à lenha, ao carvão e ao pó-de-serra.

Décima:

Na tarde de ontem no Portal Caiobá a ‘bala voltou a cantar’. Desta vez, na rua Cachoeira do Campo, mandaram mais um pra ‘caixa prego’. Rapaz de 25 anos viajou fora do combinado. Dois pistoleiros fizeram o serviço.

Chicotada do dia!

Uma segurada da Unimed esperou 5 horas para tomar um soro no Hospital da Unimed da Mato Grosso. Isso é digno de uma chicotada.

Aniversariantes do dia!

Eunice Nascimento, Dra. Laura Anache, Mauricio Manvailler e o desembargador Jesus de Oliveira Sobrinho.

