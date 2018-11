As Dez Mais

Quarta-feira, 7 de novembro de 2018.

Juliana Zorzo, que passou como um meteoro pela nossa política, e que desanimada com o baixo nível da “coisa” resolveu ir morar uns tempos nos Estados Unidos, está de volta. Conservou na ausência a alegria que sempre teve de viver e de servir, e pode ser um nome forte para a Vereança municipal em 2020. Anotem e guardem.

PSDB esteve reunido na segunda-feira à noite em uma chácara nesta Capital para ‘bebemorar’ a vitória. Por lá passaram pessoas interessantes, animadas com o resultado final que reelegeu Reinaldo Azambuja (PSDB), para comandar nosso estado por mais 4 anos.

Na festa “tucana” era proibido falar em reforma. A ordem era ‘bebemorar’ a vitória conquistada. O governador certamente saiu de lá com as costas ardendo de tantos “tapinhas”.

Na festa “tucana” um prefeito do interior fez discursou inflamado. Sua cidade foi recordista em votos para o Reinaldo, com a margem de 82%. O prefeito chegou ganhar uma placa comemorativa pelo seu excelente desempenho.

Como em festa onde tem bebida a língua destrava, o prefeito resolveu verbalizar sua alegria pela homenagem recebida. Disse até que foram “quatrocentos e poucos eleitores que não lhe obedeceram e lamentou; mas disse que torce para que os adversários peguem as malas e caiam fora da cidade.

Dia 11 (Domingo) a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, vai inaugurar uma belíssima sede própria em Bodoquena. A obra foi feita no ‘peito e na raça’ através de colaboradores. Churrasco e Show de Prêmios vai fechar o evento.

Ladrãozada em Campo Grande não está dando sossego à população. Segunda-feira à noite tomaram de assalto um Fiesta preto, placas HSX-2537, do meu amigo Edvaldo Alves, homem lutador, trabalhador e que merece ser ajudado. Se alguém souber o paradeiro desse carro, por favor, avise a polícia.

Ontem nossa sociedade perdeu quatro pessoas muito queridas: O atleta Jorge Guarani de Queiroz (Nenéca), que jogou no Inter, no Santos, no Operário e no Comercial; O jornalista e advogado Pedro Pereira Dobes, ex-vereador, ex-deputado, e editorialista da TV-Morena; D. Marly Américo dos Reis, esposa do nosso querido Cel. Paulo Américo dos Reis, e Antônio Duim, ex-vice prefeito de Terenos..

Entidades hospitalares assistenciais estão comendo o pão que o ‘diabo amassou’ com os atrasos de repasses da Secretaria de Finanças do Estado. As verbas ficam retidas e as entidades impossibilitadas de pagar fornecedores e funcionários. O Hospital “Nosso Lar” está ameaçado de parar atendimento amanhã. Há 60 dias seus repasses não chegam.

Com a prisão da vereadora Denize Portolan (PR) de Dourados, integrante da “máfia da catimba”, que fraudava licitações na Prefeitura da cidade, quem vai assumir sua vaga hoje na Câmara será a jornalista Lia Nogueira, também do PR. Denize continua no xilindró juntamente com seus parceiros de ladroagens.

Moradores da Vila Alba já se cansaram de esperar providências da Secretaria de Obras e estão botando a boca no mundo. Não aguentam mais conviver com a “buracolândia” da rua. Já cansaram de pedir e agora apelam à imprensa para ver se a Secretaria de Obras tem dó e piedade daqueles indefesos pagadores de IPTU.

Dr.Moacir e Dra. Roseli Scândola; Caio César do Comper; Gelásio Lani e Eliezer (Jacaré) figuras notáveis do Rotary Clube; Prof. E advogado Marcelo Miranda.

A bela Janete Volkopf. A simpática Eleanor Coelho. E o sempre querido Antonio Motti.

