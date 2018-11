As Dez Mais

Quinta-feira, 08 de novembro de 2018.

Primeira:

Quando o milagre é demais até o santo desconfia. A ‘Operação Escalada’ da Polícia Federal acabou com a fama de um falso milionário que não passava de reles traficante de drogas no trajeto Bolívia/Brasil. O bandido passou a morar numa ‘cobertura’ do prédio mais chique de Cuiabá, só que agora já mudou de endereço: O porão da Superintendência do DPF/MT.

Segunda:

O Hospital “Nosso Lar” de Campo Grande, está há dois meses sem pagar fornecedores e funcionários. Diante da inadimplência sua operacionalidade subiu 15% por multas. A SEFAZ já teria recebido repasse federal, mas não repassou para entidades filantrópicas de saúde.

Terceira:

Paralisar atendimento será um recurso a mais afim de pressionar a Secretaria de Fazenda do Estado a repassar o que não lhe pertence. Agindo dessa forma, a SEFAZ colocou o governador reeleito na linha de crítica das entidades.

Quarta:

Moradores da Av. Madrid, na Vila Alba, tiveram suas preces e apelos atendidos. O secretário Rudi Fiorese, da Obras, garantiu ontem que vai mandar fazer uma operação ‘tapa-buracos’ no local.

Quinta:

Os “cangaceiros” que tomaram Chapadão do Sul de assalto, dinamitaram dois bancos – um a 300 metros do outro – e levaram toda a grana. Ninguém disse até agora o quanto levaram em grana viva..

Sexta:

Mais uma grande definição política que poderá prestigiar nosso estado. Um passarinho me contou, que o presidente eleito Jair Bolsonaro tem preferência por Simone Tebet (MDB), para assumir a Presidência do Senado. Renan Calheiros chegou a ser cogitado, mas enfrenta muitas restrições.

Sétima:

A operação “Pregão” que prendeu uma vereadora, dois malandros da Prefeitura de Dourados e um empresário que se beneficiava com esse jogo sujo, já fez seus estragos. A vereadora perdeu o cargo ontem, sendo substituída por uma suplente. O secretário de Finanças e seu assecla tomaram um ‘pé na bunda’, e ainda assim continuam presos.

Oitava:

O que ninguém disse até agora, é que um desses fabricantes de ‘pregões’ carimbados na prefeitura de Dourados, é sogro do deputado eleito Neno Razuk, filho da prefeita Délia…

Nona:

Tereza Cristina Correia da Costa, que preside a Frente Parlamentar da Pecuária, está confirmada Ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro.

Décima:

Os cangaceiros modernos que invadiram Chapadão do Sul e botaram as polícias Militar e Civil pra correr, ainda não foram identificados. Foi uma noite de terror que agitou a cidade.

CHICOTADA DO DIA!.

A Agetran exagerou nos semáforos da Ministro João Arinos. Num espaço de 20 metros colocaram “cinco” semáforos. Criaram o “Triângulo das Bermudas dos Semáforos”. O resultado dessa obra impensada foi que, ao invés de resolver acabaram criando mais problemas. No lugar apenas “dois” semáforos resolveriam. Ou a Agetran tem semáforos sobrando, ou quem teve aquela iniciativa não entende ‘nadica de nada’ de trânsito..

