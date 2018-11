As Dez Mais

Sexta-feira, 9 de novembro de 2018.

Primeira:

O secretário estadual de Fazenda, está virando o “Inimigo Público nº 1” das entidades filantrópicas que fazem atendimento de Saúde. Guaraci Luiz Fontana – o Lobo Guará – não repassa os valores conveniados para a Secretaria de Saúde. As entidades estão à míngua.

Segunda:

Por causa dos “guaracis” – que cercam o governo – é que a imagem do governador se desgastou no primeiro mandato, a ponto de colocar sua reeleição sob risco. Médicos do Hospital do Câncer Alfredo Abrão cruzaram os braços. Outro que também está parando é o Hospital ‘Nosso Lar’.

Terceira:

As consequências da falta de repasses às entidades filantrópicas de saúde são gravíssimas. Funcionários e fornecedores estão cruzando os braços. Dizem que a culpa é do secretário de Fazenda, que está em vias de ser substituído.

Quarta:

Um filho com problemas psiquiátricos surtou e matou a mãe a facadas. Ele bem que poderia estar internado no “Nosso Lar”, mas sem dinheiro até para pagar funcionários e médicos, o hospital psiquiátrico está parando. Há 90 dias não recebe da Secretaria de Saúde do Estado.

Quinta:

Moradores da Vila Alba, que reclamavam da buraqueira, estão radiantes. A Secretaria de Obras do Município tapou os buracos da Av. Madrid. Falta agora a iluminação.

Sexta:

A Semadur atendeu a reclamação do Sr. Gilson, da Rua Erondes Braga da Costa, 72 (Jd. Tijuca). A MVS Comércio de Reciclados, se instalou irregularmente ao lado da sua residência e acabou com o sossego e com a casa dele. Fiscais estiveram no local, notificaram a empresa e deram prazo para que ela desocupe o beco. Parabéns!.

Sétima:

O Ministério Público Estadual intimou o prefeito Marquinhos Trad (PSD), para que exonere seu secretário de Juventude, Maycon Nogueira, denunciado pelo Conselho de Juventude por estar nomeado de forma irregular.

Oitava:

Maycon é “ficha suja”, disseram os denunciantes. Já deu um prejuízo à Prefeitura de quase R$ 300 mil reais. Na eleição fez oposição ao prefeito Marquinhos trabalhando a serviço do MDB e depois do PDT.

Nona:

Mesmo morto Adriano Correia do Nascimento, continua dando trabalho. A caminhonete dele vai ser penhorada para pagar dívidas trabalhistas. Adriano levava vida de rico com sua rede de sushis, até que resolveu desaforar e enfrentar um PRF que lhe deu voz de prisão por estar dirigindo bêbado quando voltava de uma noitada de farra de uma boate gay da cidade. O final da história nem é preciso contar.

Décima:

Integrantes do chamado “Novo Cangaço” que roubaram quase R$ 2 milhões de reais de dois bancos no Chapadão do Sul, foram repetir a dose em Frutal-MG, mas e lá deram “de cara” com uma polícia muito bem armada e preparada. Meteram ‘balas’ nos cangaceiros. Mataram dois, prenderam dois e o resto fugiu.

CHICOTADA DO DIA!

“Operação Capitu” da Polícia Federal, prendeu agora pela manhã em São Paulo o malandro do Joesley Batista e seu assecla Ricardo Saud. Essa nova operação é extensão da Lava-Jato. Joesley virou “chave de cadeia”. Merece no lombo a nossa chicotada!.

Meus amigos!.

Deputado Cel. Davi dos Santos, sua esposa Ana e seu filho Gabriel; Deputado João Henrique Catan, neto do amigo e ex-governador Dr. Marcelo Miranda Soares e D. Mariita; Nosso querido amigo Darlan, da Briato Comércio Hospitalar;

Aniversariantes do dia!

Plínio Cavangnolli de Alta Floresta-MT: o Piloto Civil que mais conhece a Amazônia; Delegada Regina Márcia, presidente da Adepol; João Resende Filho: do Consórcio Guaicurus; Emerson Belaus Pereira: da Amapil; Giancalo Miranda: presidente do SINPOL-MS; Alexandra Ávalo: Procurador-Geral do Município e D. Sônia Caldart.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários