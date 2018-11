As Dez Mais

Sexta-feira, 16 de novembro de 2018.

Primeira:

8.500 médicos cubanos vão retornar para Cuba. O presidente Bolsonaro quer que eles façam o revalida. O Brasil também não aceitará mais o serviço escravo imposto por Cuba aos seus médicos. Na época da Dilma eles recebiam só 25% dos salários. O resto quem recebia era a ilha comunista.

Segunda:

Lá de Brasília pessoal informando que o controverso ministro Carlos Marun ficou ‘quebrando coquinho no bico’ com a ‘Bronca Total’ do Sérgio Cruz, que se lembrou dele de forma bem-humorada. Só ele não achou graça.

Terceira:

Inundando os supermercados os tradicionais panetones com preços novos. Nas rádios ainda não começaram tocar as músicas natalinas, mas já está na hora de começar. Faltam 39 dias para o Natal.

Quarta:

Carta de próprio punho escrita por madame cujo marido é pecuarista, mas tem fama de cervejeiro, caiu nas mãos da Polícia Federal. O documento foi periciado e reconhecido como verdadeiro. Isso é de dar pesadelos em muita gente.

Quinta:

A polícia civil já sabe quem são os dois pistoleiros que mataram o empresário Cláudio da Silva Simeão, de 48 anos, na madrugada de ontem na entrada da casa dele. A vítima era proprietário de uma mineradora de ferro e manganês em Corumbá. O filho dele também foi baleado, está internado em estado grave.

Sexta:

Gabriel Yuri de Moura Simeão (22), filho do minerador Claudio Simeão, executado por pistoleiros, continua internado. A polícia deve prender os atiradores a qualquer momento. Como dizia a Tia Laura: “Debaixo desse angu tem carne!”.

Sétima:

Anatel está preocupada com a queda irreversível do uso do telefone fixo no Brasil. O que era chique ter, no século passado, acabou virando peça de museu. Nada mais antigo e demodê que um telefone fixo.

Oitava:

Faleceu em acidente automobilístico o vereador de Eldorado José Anacleto da Silva, do MDB. Ele invadiu a pista contraria próximo a Itaquiraí e bateu de frente com uma carreta. O carro ficou completamente destruído e o corpo do vereador ficou preso às ferragens.

Nona:

A Associação Paulista de Imprensa vai homenagear no próximo dia 23, em São Paulo, o colunista social Fernando Soares. Ele receberá a Comenda Mérito da Imprensa Paulista. A API vai comemorar 85 anos.

Décima:

Classuda e um pouco exagerada, foi o que todo mundo achou da juíza Gabriela Hardt, que interrogou o ex-presidente Lula no inquérito sobre o sítio de Atibaia. Ele tentou folgar, como fez com Sérgio Moro, mas ela o corrigiu na lata, trazendo-o pra dentro da discussão. Dizem que existem 3 tipos de mulheres: A brava, a com TPM e a juíza que interrogou o Lula.

CHICOTADA DO DIA!

Os leões dormem enquanto as leoas caçam, mas comem primeiro. O ditado saído das savanas africanas cai muito bem na divisão do futuro governo estadual. Um exemplo é o do Pedro Chaves: Está cobrando uma ‘janelinha’ para continuar tendo alguma coisa para fazer, nem que seja uma ‘agenciazinha’ pra ficar indo e voltando de Brasília. Diz um amigo meu de primeiro escalão: “Da “jujubinha” que o Pedrão gosta, tem muita gente querendo”.

