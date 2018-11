As Dez Mais

Segunda-feira, 19 de novembro de 2018.

Primeira:

Hoje é o Dia da Bandeira. A atual, que substituiu a bandeira do Império, foi criada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos, sendo instituída 4 dias após a Proclamação da República. O Brasil já teve 13 bandeiras e uma provisória – que durou 4 dias – que era uma cópia da dos Estados Unidos, com 13 listras verde/amarela.

Segunda:

Sepultado ontem o desembargador Manoel Mendes de Carli. Um exemplo de serviço, probidade, retidão e amor à Justiça deste Estado. Um juiz de caráter e conduta irretocáveis. Natural de Andradina-SP, De Carli era notável por ser sábio, inteligente e gentil. Vai fazer muita falta ao Tribunal.

Terceira:

O STF mandou soltar dois “picaretas” que enganaram 60 mil pessoas em nosso País, e que foram presos há um ano pela Operação Ouro de Ofir. A ordem de soltura foi do Ministro Lewandovski. Celso Eder Gonzaga de Araújo e Anderson Flores de Araújo já estão nas ruas. Cuidado!.

Quarta:

A Black Friday mais uma vez enganou muita gente. Os preços estavam iguais ou até maiores. Bem que o PROCON/MS havia avisado para tomar cuidado com a propaganda enganosa. Infelizmente o Brasil continua na contramão das promoções verdadeiras. Lamentável.

Quinta:

O PROCON/Municipal multou e denunciou o supermercado Pires, do Buriti. Eles vendiam retalhos moídos aos clientes, reaproveitando carnes velhas e em processo de apodrecimento. Deixavam na vitrine retalhos do dia, mas entregavam a carne deteriorada misturada a um pouquinho de carne boa. Essa “picaretagem” parece que: ou ‘ela’ ou o ‘supermercado’ vai acabar.

Sexta:

A OAB/MS condenou o ex-prefeito de Campo Grande e advogado Alcides Bernal. A notícia não é nova, mas passou batida. O caso da velhinha catadora de reciclados que o “doutor” Bernal recebeu a indenização e enfiou no bolso motivou da condenação.

Sétima:

Olha se a moda pega: Enamorado de uma morena de fazer português errar no troco, um pernambucano veio lá de Natal para reatar o namoro, mas a jovem foi viajar. Apaixonado e descornado, ele – que estava hospedado no Hotel Deville – se ‘apinchou’ do 9º andar, mas só quebrou o braço. É como dizia a Titia Laura: “Azar no amor, sorte na vida”.

Oitava:

De nada adiantou o traficante Marcelo Piloto, preso em Assunción/Paraguai, matar uma garota prostituta de 18 anos para não ser extraditado para o Brasil. Além de não ter dado certo, Marcelo Piloto foi extraditado nesta manhã sigilosamente para uma prisão federal brasileira.

Nona:

A Mega-Sena de sábado deu novo baile nos apostadores. Dezenas sorteadas: 2 – 8 – 18 – 27 – 38 e 60. 85 apostadores fizeram a quina e 6.551 fizeram a quadra. O prêmio de quarta-feira deve chegar a R$ 40 milhões.

Décima:

A Volkswagen vai lançar agora em 2019 o novo Golf. Um híbrido que a fabricante promete que fará 62 quilômetros com 1 litro de gasolina. Os híbridos prometem tomar o mercado de carros e caminhões. Veículos a gasolina e a diesel correm o risco de um belo dia – mais próximo do que se pensa – virarem peças de museu e sem qualquer valor comercial.

CHICOTADA DO DIA!

Constataram que nas compras nos Compers, entre os preços de gôndolas e os de caixa sempre dá diferença a mais de 12 a 15 reais. O preço nas gôndolas são um e nos caixas viram outros. Fiquem atentos, levem suas maquininhas, anotem, somem e não se deixem enganar.

Meus amigos:

Sargentos Márcio, Luiz Antônio e Cel. Jefferson, da PMA de Miranda; Paulo, da Óticas George Floyd, na Maria Coelho; Dr. Pierri Adri.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

A bela Cecília Zauith; O sempre sorridente Leonardo Zahran, a morenaça Symonne Parizotto e o Dr. Salim Chehade.

