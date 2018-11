As Dez Mais

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018.

Primeira:

De uns tempos para cá Campo Grande está virando uma cidade violenta, com crimes bárbaros que não são elucidados pela polícia. As execuções nas vias públicas preocupam a sociedade causando insegurança e irritação. A Força Tarefa da Polícia Civil, parece não estar sabendo fazer a “tarefa”.

Segunda:

Ontem a cidade vibrou com a nomeação do médico e deputado federal Luiz Henrique Mandetta (DEM), para o Ministério da Saúde de Bolsonaro. Ele vinha sendo sondado, mas ontem seu parto ministerial veio à luz.

Terceira:

Nunca nosso Estado emplacou dois nomes para ministérios como agora, com Tereza Cristina e Luiz Henrique Mandetta. O Brasil voltou os olhos para a nossa classe política.

Quarta:

Atraído por uma cafetina, Daniel Nantes Abuchain, ex homem forte da Secretaria de Fazenda na época de Puccinelli, foi morto num Motel e desovado “pelado” próximo ao Parque dos Poderes.

Quinta:

A polícia, com o chamado “fio da meada”, já desvendou a morte de Daniel Abuchaim. Ele tinha o “fetiche” de transar com a cafetina e a “esposa” dela, e ela o matou. Fernanda Aparecida Silveira já está presa.

Sexta:

Lembram-se do Paulo Francis, aquele homem de voz arrastada, crítico por natureza e que participava do Manhattan Conection?… Estão dizendo que ele morreu de desgosto por ter sido condenado a pagar 100 mil dólares para a quadrilha da presidência da Petrobrás. O tempo passou e todos os denunciados acabaram presos.

Sétima:

O Paraguai tem feito das ‘tripas o coração’ para acabar com a célula terrorista ‘Exército do Povo Paraguaio’, que tem sequestrado e assassinado pessoas. É uma espécie de “Estado Islâmico Bolivariano” que está metendo medo nos campos e cidades do país vizinho. Ontem foi encontrado o corpo de um colono brasileiro assassinado por eles.

Oitava:

Culpada pela fuga de duas crianças do Ceinf sob sua responsabilidade, a diretora do local ganhou um “gancho” de 60 dias e poderá não mais voltar ao cargo. Ela se queixou da falta de pessoal. A REME está preocupada com o número de atestados e vai passar a conferir um por um.

Nona:

Comentário de corredores é que o deputado Prof. Rinaldo Modesto (PSDB), poderia ser nomeado como Secretário de Educação do Estado. Acontece que apesar do título de professor, Rinaldo ‘nunca pegou num giz’…

Décima:

Quem comeu a “paca” na eleição da OAB/MS foi o Dr. Mansour Karmouche. Na apuração deu Karmouche com 4.039 votos. Em segundo Jully Heider com 2.435 e em terceiro Raquel Magrini com 2.341 votos. Ao vencedor, seu vice Dr. Gervásio de Oliveira, e demais componentes nossos cumprimentos.

CHICOTADA DO DIA!

Observe se na sua conta de água a Águas Guariroba não está cobrando esgoto sem que você tenha esse serviço na sua rua. Tem um ‘zumzumzum’ por aí, que tem muita gente está embarcando nessa e pagando pelo que não existe. Cuidado!.

Meus amigos:

Marly Tôrres a mais bela da Terceira Idade; Paulo Catanante o mago das pesquisas; Luiz Pedro Guimarães; D. Marlene Bossay, prefeita de Miranda; Cicão do Prossol que convida a todos para a implementação fo Centro de Referência para Pessoas com Deficiência, que acontecerá amanhã, às 14 horas, na Quintino Bocaiúva, 1.316 no vilas Boas.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Dra. Isabela Domingos; a simpática Carolina Duailibi; Elisa Orsi Casali e o detestado ministro Carlos Marun.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

Comentários