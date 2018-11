As Dez Mais

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018.

Primeira:

Chovendo em Campo Grande e boa parte de Mato Grosso do Sul. Temperatura em declínio, mas domingo é dia de sol e de Boca do Povo na avenida. Aliás, domingo sem sol, sem missa, sem macarrão da mama e sem a Boca, não é domingo.

Segunda:

A famigerada ‘Casa da Árvore’ que tanto terror espalhou na vizinhança, foi reaberta e está anunciando para o domingo – dia 25 – a sessão da “vitória” sobre a polícia. Isso mostra que aquele inferninho tem costas quentes. Nem o delegado da Deops conseguiu acabar com a importunação pública. Estamos de olho.

Terceira:

Passaram hoje pelo programa Boca do Povo/FM-101.9: Dr. Mansour Elias Karmouche, reeleito para novo triênio na presidência da OAB/MS; Dra. Luciana Azambuja subsecretária de Política para as Mulheres que está empenhada na campanha ’16 dias de ativismo’; Guilherme Filho que retornou das férias; Empresário Antônio Caetano que voltou da Europa trazendo as novidades de lá. Foi um programa corrido, mas muito alegre e divertido.

Quarta:

Amanhã tem Mega Sena acumulada. Prêmio de 70 milhões para o acertador das seis dezenas. Eu já fiz a minha “fezinha”. Faça a sua e boa sorte.

Quinta:

Parece que choveu buracos em Campo Grande. Estou desconfiando que S. Pedro anda sacaneando o prefeito. Em meio aos pingos d’água ele deve estar mandando ‘buraquinhos disfarçados’. Se isto estiver acontecendo, vamos representar o santo junto ao Procon.

Sexta:

Falando em Procon, quem também esteve no nosso programa de hoje foi o Dr. Valdir Custódio, do PROCON Municipal. Está de plantão para reclamações sobre compras na ‘black fraiday”. O número para reclamações é 3314-9899.

Sétima:

Em Terenos muita gente indo em busca de curas espirituais no Centro Espírita Casa de Ananias. As reuniões de curas acontecem às sextas-feiras. Hoje é dia.

Oitava:

Rolou ciumeira entre os oficiais da Polícia Militar e a antiga Guarda Municipal que agora se chama Polícia Municipal. Eles querem que tirem o nome de Polícia Municipal, e alegam que a lei sancionada no mês passado é inconstitucional.

Nona:

O decreto do prefeito Marquinhos Trad que impedia a Águas Guariroba de cobrar tarifa mínima de água, foi derrubada ontem no TJMS. Vem por aí mais R$ 75 reais para quem consome até 10 metros cúbicos. Essa decisão prejudica 150 mil imóveis em nossa Capital.

Décima:

A Justiça Eleitoral transferiu para o dia 28 o julgamento da vereadora Enfermeira Cida. O PODEMOS insiste em tomar dela a vaga na Câmara, mesmo depois de toda a cachorrada que fizeram com essa pobre alma, tudo porque ela é mulher. Como dizia a minha Tia Laura: “Deus é mais!”.

CHICOTADA DO DIA!

Comentam que o Marun está de olho numa vaguinha que possa sobrar na formação do governo de Jair Bolsonaro. O detestável grandalhão quer uma “boquinha”. Marun se tornou a ‘Geni’ do Temer. Colocar um sujeito com essa reputação, dentro de um governo que se inicia é ‘pura bucha’.

Meus amigos:

Hélio, PC, Tonhá, Ademar e Mario Edson da Funasa/Transportes; D. Maria de Sá (Tia Mulata) bisavó do Milton lá de Curitiba. Ela comemorou 92 anos vendendo saúde; D. Vilma Vilalba e seu filho Marcelo Vilalba, de Terenos; Profa. Francisca Viana, do Centro Educacional Alceu Viana e nosso muito obrigado pela homenagem recebida; Jor. Jackeline Hahn Tente, Assessora de Comunicação da Subsecretaria de Políticas Públicas Para Mulheres.

Aniversariantes do dia!

Grande Colunista Social Dácio Corrêa, o nosso Ibrahin Sued pantaneiro; Nosso querido Ruberval Salazar; A bonitona da Cynthia Silveira e a graciosa Luciana Duailibi da Costa.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.

