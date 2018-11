As Dez Mais

Segunda-feira, 26 de Novembro de 2018.

Primeira:

A semana começou com um namorado de 35 anos, denunciando à Polícia que a sua namorada lhe passou herpes. Ela confirmou em depoimento que “de fato tem a doença”, mas disse também que “o ex-namorado insistiu em fazer sexo sem camisinha e meteu a boca onde não devia!”.

Segunda:

Desatencioso ao atravessar a rua, um pedestre atropelou o carro do deputado Federal Dagoberto Nogueira Filho (PDT). No impacto a vítima foi jogada ao solo batendo com a cabeça no meio-fio. Está internada na Santa Casa em estado grave..

Terceira:

O empresário campo-grandense Rômulo Holsback, não deu a mínima para sua ex, a atriz Mariana Rios (33), que disse tê-lo trocado pelo empresário Kalil Aluano, 5 anos mais novo que ela. Rômulo está numa boa: solteiríssimo e disputado pela fama de bom partido.

Quarta:

A Mega-Sena de sábado, concurso 2.100, premiou com 69 milhões um sortudo de Indaiatuba-SP, que acertou as dezenas: 01 -10 -11 – 13 – 35 e 49. A Mega-Sena da virada vai dar um prêmio de 200 milhões. Apostas se iniciam no próximo dia 5 de dezembro.

Quinta:

A Difusora/FM-101.9, foi a primeira rádio a entrevistar com ‘exclusividade’ o futuro Ministro da Saúde Dr. Luiz Henrique Mandetta. Ele chegou sábado em Campo Grande para visitar a família e retorna hoje para Brasília.

Sexta:

A PF já sabe que o traficante Marcelo Piloto usava contas de “laranjas” nas cidades de Dourados, Ponta Porã, Cascavel e Fóz do Iguaçu, no Paraná, para movimentar dinheiro da venda de armas e drogas. Na época foram bloqueadas 79 contas.

Sétima:

Leonardo Teixeira Cupollilo, vulgo Botafogo, era o “tesoureiro” da quadrilha de Marcelo Piloto, que fornecia drogas e armas para os morros cariocas. Numa escuta, a PF descobriu que Vladimir Queiroz, vulgo Barney, e Ricardo de Castro Lima, vulgo Fu, chefe do tráfico no Chapadão, compraram uma metralhadora ‘ponto 50’.

Oitava:

Eleição de ontem em Caarapó elegeu para prefeito o ex-presidente da Câmara, André Nezzi (PDT), que já respondia interinamente pelo cargo. André teve 87,95% dos votos válidos, ou 10.554. 7.378 eleitores não compareceram para votar.

Nona:

Ministério Público estadual deu um “baculejo” na Prefeitura de Ladário onde vereadores recebiam “mensalinho”. A ordem partiu do desembargador Emerson Cafure. Estão presos: O prefeito Carlos Anibal Ruso Pedroso, o Secretário Municipal de Educação e sete vereadores.

Décima:

O futuro presidente da ALMS deverá preencher os seguintes requisitos: ser de confiança do governador Azambuja; estar preparado para sacrificar – se preciso – a carreira política futura e estar preparado para, numa eventualidade, assumir o Governo do Estado. Só Londres Machado preenche esses requisitos.

CHICOTADA DO DIA!.

A falta de leitos hospitalares levou o prefeito Marquinhos Trad para o Fantástico. Há improvisação por toda parte. Nas UPAS faltam leitos e remédios. A regulação não fala a mesma língua dos hospitais. Esse não é um problema apenas nosso: é do Brasil. Alô ministro!.

MEUS AMIGOS!

ANIVERSARIANTES DO DIA!

