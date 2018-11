As Dez Mais

Quinta-feira, 29 de novembro de 2018.

Primeira:

O dia começa com a prisão do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando. É mais uma fase da Lava Jato.

Segunda:

Dizem que a conversa na “Cela 17” do Presídio de Trânsito gira sempre em torno de lamentações do tipo: “Por que eu fui fazer aquilo!”. A choradeira dos primeiros dias da quadrilha do João Roberto Baird, dizem que é de arrependimento, mas depois que o jogo de canastra começa, as coisas se acalmam.

Terceira:

Afastado por corrupção o juiz da Vara de Família e Sucessões, Dr. Aldo Ferreira da Silva Júnior, marido daquela advogada que tentou dar o tombo num aposentado lá do Rio de Janeiro, tomando dele R$ 5 milhões. Aldo está afastado pela segunda vez.

Quarta:

Dizem que desta vez outras coisas podem piorar a vida do Dr. Aldo, porque existem denúncias de uma viúva sobre ele que podem pipocar. O caso de um loteamento nas Moreninhas, que ele deixou a viúva ‘catando papel na ventania’, é um deles.

Quinta:

Adiada a votação no TRE/MS sobre a perda de mandato da Vereadora Cida. A Dra. Elizabeth Anache pediu vista. O julgamento foi adiado para 10 de dezembro.

Sexta:

E o malandro do Palocci ganhou o direito de cumprir pena em domiciliar. Nem ele acreditou. Saiu da “cana” com fama de dedo-duro, mas… tudo bem.

Sétima:

Nas redes sociais corre campanha feroz contra a Rede Globo e a Folha de S. Paulo. Ninguém sabe – nem a própria Globo – onde tudo isso vai parar.

Oitava:

Um filho da prefeita Délia Razuk, foi preso depois de enfiar a guasca na esposa. Sambaram também o cunhado, papagaio e periquito. Ele enfrentou a Guarda Municipal, mas afinou para a Polícia Militar que encanou o bravão.

Nona:

Marquinhos Trad está conseguindo equilibrar as finanças da prefeitura. O IPTU vai sofrer alta de 4,2% no próximo ano e isso deverá render ao caixa da prefeitura mais R$ 250 milhões para o ano que vem.

Décima:

O Governo do Estado vai pagar amanhã – dia 30 – os salários dos servidores. No dia 18 – dois dias antes do prazo legal – vai depositar o 13º, ou 360 milhões de reais. Esse Azambuja está mesmo botando pra quebrar.

CHICOTADA DO DIA!

O indulto de Natal dado por Michel Temer, mais parece uma ação entre amigos. Por pouco 22 presos da Lava-Jato não foram pra rua. Bolsonaro já avisou: Aproveitem bem as benesses, porque no meu governo isso já era”.

Aniversariantes do dia!

Dr. Rui de Oliveira Luiz, uma das figuras queridas deste Estado. Jefferson Puorro e Liane Fernandes Pulchério.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

