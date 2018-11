As Dez Mais

Sexta-feira, 30 de novembro de 2018.

Primeira:

Estão fundando no Brasil a AFPC – Associação de Filhos de Pais Corruptos. Dizem que não faltarão associados. O humor político no Brasil continua em alta.

Segunda:

Maguila está internado a “um ano e meio” numa clínica em Itú-SP, com ETC (encefalopatia traumática crônica), que é uma doença neurovegetativa degenerativa, causada por golpes na cabeça. Ele diz que quer sair de lá e que a mulher e a clínica não deixam.

Terceira:

O último indulto no Brasil será aprovado. No STF o placar já foi definido: 6 a 5. Vai sair atrasado por que os ministros Fux e Tóffoli pediram vista. Bolsonaro já avisou: “No meu governo essa farra e as famosas saidinhas vão acabar”.

Quarta:

O Governo do Estado mandou depositar hoje os salários de novembro do funcionalismo. O prazo legal de 5 dias úteis, já era. Tá todo mundo sorrindo com a ‘bufunfa’ no bolso.

Quinta:

O prefeito de Maracaju, Dr. Maurílio Azambuja (MDB), mandando avisar que o salário deste mês está sendo pago hoje. O 13º dia 12 e o salário de dezembro dia 26. Uma injeção de 15 milhões no comércio da cidade.

Sexta:

Enquanto pensamos no futuro governo de Reinaldo Azambuja para 2019, os “tucanos” já estão planejando a campanha de 2022, com Azambuja senador e Murilo Zauith deputado federal.

Sétima:

Essa estratégia só vai dar certo se Reinaldo Azambuja tiver o aliado certo na presidência da Assembléia. Comenta-se que o nome certo é “Zé Teixeira”.

Oitava:

A CCR vai pagar R$ 81,5 milhões para encerrar o processo que envolve as campanhas dos ex-governadores José Serra e Geraldo Alckimin em São Paulo. Enquanto isso, as obras de duplicação da Br-163 aqui no estado continuam empacadas.

Nona:

Compraram votos na eleição para escolha de diretores e vice-diretores de escolas da REME. O prefeito lamentou isso. Na Plínio Mendes dos Santos a eleição poderá ser anulada.

Décima:

Fim de ano com festival de aumentos. A Àguas Guariroba quer 4%. O Consórcio Guaicurús quer 6,63% nas passagens de coletivos. Fim de ano é ‘ferro’ pra todo lado.

CHICOTADA DO DIA!

A emenda feita por vereador serviu como ‘moeda de troca’ para fraudar a eleição de diretora e vice na escola Plínio Mendes dos Santos. Uma pouca vergonha por que os professores são os que mais reclamam de liberdade, jogo limpo e democracia.

Meus amigos!

Antônio Braga e D. Mirthô; Vera Lúcia Amorim, pres. Do Lions Clube Campo Grande Sul, que promove amanhã uma Ação de Saúde na Pç. Ary Coelho a partir das 9 horas; Meu amigo “esqueleto” de Nioaque; Daniel, ex-Matel; Dr. Francisco, Gastro.

Aniversariantes do dia!.

Futuro ministro da Saúde Dr. Luiz Henrique Mandetta; Arlindinho Namour Filho; Dr. Maria das Graças Spelgler.

