As Dez Mais

Segunda-feira, 03 de dezembro de 2018.

Primeira:

No Brasil acontece 1.388 casos de estupro por dia. Isso dá uma média de 1 estupro por minuto. A pena pelo crime vai até 30 anos. Esse é o Brasil que ninguém quer.

Segunda:

Campo Grande amanhece com a passagem dos coletivos a R$ 3,95 por cabeça. Os serviços são ruins e não justificam o aumento. O diesel caiu de preço nas bombas, mas não fez diferença para os consumidores. Esse é o Brasil que ninguém quer.

Terceira:

O dia amanheceu com a senadora eleita Soraya Tronicke dando entrevista na televisão e fazendo as contas de que o presidiário terá que trabalhar para indenizar familiares de suas vítimas, guardar dinheiro para quando sair da prisão, e prover sua família. Deu inveja a quem trabalha.

Quarta:

Falando em Soraya, ela vai herdar o gabinete que era do senador Magno Malta. Aliás, Magno está em baixa junto ao presidente Bolsonaro. Antes frequentava a casa de Bolsonaro sem ser anunciado, e agora não mais.

Quinta:

Renan Calheiros jantou na semana passada com o futuro ministro Paulo Guedes. Disse que “é” candidato a presidência do Senado. O detalhe é que Renan só se lança candidato quando sabe que tem votos. A notícia não é nada boa para a pretensão da senadora Simone Tebet.

Sexta:

Hoje o Hospital da Cassems, em Corumbá, começa atender seus associados de Corumbá e Ladário. São 35 leitos, 3 salas de cirurgias, 5 consultórios ambulatoriais e 2 odontológicos à disposição 24 horas, para atender mais de 10 mil associados.

Sétima:

A Santa Casa voltou a ser notícia. Vai fechar o ano com as contas no vermelho. A dívida chega a 210 milhões. Dizem que irá se socorrer com recursos do FGTS. O problema da Santa Casa continua sendo a má gestão.

Oitava:

Avião experimental que caiu quinta-feira próximo a Naviraí, havia sido emprestado para o piloto Gustavo Henrique da Silva, de 23 anos, buscar 2 motores de popa na fronteira. Ele morreu e 3 passageiros fugiram. Como dizia a Tia Laura: debaixo desse angu tem carne…

Nona:

Todo mundo correndo de peito aberto querendo presidir a Assembléia Legislativa, mas o futuro presidente terá que passar pelo crivo do governador. Zé Teixeira é o mais quieto, mas o nome mais forte entre os concorrentes. Dizem que Zé é um triplo nessa loteria.

Décima:

Jedeão de Oliveira tomou na sexta-feira 41 anos de cadeia por desvio milionário praticado contra a Justiça Federal. Ele é sobrinho do ex-juiz Odilon de Oliveira. Vai poder responder em liberdade, mas já conhece as regras: tomou pau na segunda instância, vai direto para o xilindró.

CHICOTADA DO DIA!.

Donos da Minerworld agora que ganharam a liberdade estão finalizando o plano do roubo que fizeram contra 60 mil otários que acreditaram no golpe da mineração de bitcoins. Certo seria recolhê-los para que vomitassem o dinheiro surrupiado dos incautos. A PF deveria pegar a lista dos investidores que ganharam muito para tributá-los e fazê-los devolver o dinheiro. Esses canalhas merecem cadeia.

Meus amigos!

Capitão José Carlos; Serginho Assis; Batata que matou a charada do ‘por que’ a Globo não mostrou o Palmeiras: “Por causa do Bolsonaro!”.

Aniversariantes do dia!

Ex-senador Valter Pereira de Oliveira; a graciosa Marina Mandetta; a louríssima Tânia Trad e a nossa queira Rosanne Maia Costa.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuui.

