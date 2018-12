As Dez Mais

Quarta-feira, 05 de dezembro de 2018.

Primeira:

Faltam 20 dias para o Natal. Nas prateleiras dos supermercados: panetones, espumantes, frutas secas e castanhas estão custando o olho da cara. Depois do Natal os preços caem por que não tem mais pra quem vender. Todo ano a mesma coisa.

Segunda:

O detestável Carlos Marun deu seu “pitaco” sobre o indulto natalino do seu patrão Michel Temer. Disse que as cadeias viraram universidades do crime – o que já estamos careca de saber – e que o STF precisa calçar as ‘sandálias da humildade’ e votar o indulto. Prometeu sair da política. Esse foi um presente de Natal.

Terceira:

Li os comentários logo abaixo da notícia do detestável Marun e não vi ninguém elogiando o ministro. Ele se tornou o homem mais antipatizado do Brasil, e só agora acordou para o fato de que André Puccinelli está a 133 dias preso sem qualquer sentença. “Quem tiver amigo como o Marun, nem precisa der inimigo”.

Quarta:

A França perdeu 22 milhões de Euros por dia com os protestos. Os turistas sumiram. Macron teve que voltar atrás na decisão de aumentar impostos sobre a gasolina.

Quinta:

O Sinergia confirmou que o eletricista Ronaldo Fiori Figueiredo, de 32 anos, morreu com uma descarga de alta tensão quando reparava uma rede elétrica rural em Sete Quedas. O colega dele ficou gravemente ferido, sendo trazido para Campo Grande. A Energisa continuou fugindo do assunto como o diabo foge da cruz.

Sexta:

Um casal de alcoólatras resolveu “dar uma” dentro do banheiro público da Feirinha, em Bela Vista. Eles foram filmados e as imagens jogadas na Rede. Sabem pra quem vai sobrar?… “Pro rabo de quem filmou!”.

Sétima:

Os vereadores e o prefeito de Ladário, acusados de roubar até pirulito de crianças, foram trazidos para Campo Grande e já estão desconfortavelmente instalados no Pavilhão do Centro de Triagem.

Oitava:

Falando nessa turminha horrorosa que toma até pirolitinho de criança, um deles, o tal “Rogerinho” não queria cortar o cabelo implantado que teria custado R$ 5 mil. O barbeiro do CT disse pra ele: “Liga não doutor. Quando o senhor sair daqui, rouba mais um pouco e faz outro implante que vai ficar tudo bem…”.

Nona:

Contra o nome de Paulo Corrêa para a presidência da Assembléia Legislativa, ninguém pode. Correa é o Royal Street Flash nessa corrida. Onevam de Matos esperneou, mas ainda não será desta vez que vai presidir a Casa.

Décima:

Empresários de turismo ao longo do mundialmente famoso Rio da Prata, estão amargando prejuízos com as lavouras de soja às suas margens. Não é em si as lavouras, mas a falta de curvas de nível e plantio direto. Os turista sumiram.

CHICOTADA DO DIA!.

Pegaram um Bem-te-vi e transformaram num Urubu. As placas do Mercosul já estavam prontas e sendo instaladas, quando algum ‘orelhudo’ teve a infeliz ideia de acrescentar os brazões do estado e do município. Isso encareceu as placas e inviabilizou o projeto.

Meus amigos!

Tadeu Macrini, em São Paulo; Dra. Cilene Anache; Luiz Eduardo, o “Dudu” da Semadur que coloca o telefone 156 para reclamações sobre perturbação do silêncio. O ‘Disck-Silêncio’ funciona 24 horas. Ligue e denuncie.

Aniversariantes do dia!

Meu amigo Zezo do Thomaz Esfiha, da 7; Nosso querido amigo e jornalista Ico Vitório e a sorridente e simpática Celina Pazin.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.

