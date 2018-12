As Dez Mais

Sexta-feira, 07 de dezembro de 2018.

Primeira:

O acontecimento de hoje na Capital é o lançamento da biografia do saudoso deputado federal Dr. Nelson Trad. O livro, prefaciado pelo advogado e desembargador Dr. Carlos Stephanini, foi escrito pelo jornalista Oscar Ramos Gaspar. Será no Palácio Popular da Cultura, às 19 horas.

Segunda:

Numa conversa entre amigos na manhã de hoje, o senador Nelsinho Trad falou no programa ‘Boca do Povo’, da Difusora/FM-101.9, sobre o lançamento da biografia do seu pai. Contou boas histórias a respeito dele e se emocionou quando se lembrou dos 7 anos da ausência paterna, comemorado hoje.

Terceira:

Deputado estadual Amarildo Cruz, do PT, disse hoje aos ouvintes da Boca do Povo/FM-101.9, que tentou várias vezes votar uma lei que estabelecia fiscalização rígida e proteção aos rios da Prata e Formoso, mas nunca conseguiu dado ao desinteresse dos deputados em nossa Assembléia. Triste isso.

Quarta:

A Câmara aumentou os salários da vereança. Eles podiam discutir isso no próximo ano, mas a estratégia doi não se desgastar num ano pré-eleitoral.

Quinta:

Uma coisa em relação a salários dos vereadores que ninguém está dizendo, mas que precisa ser dito: eles ganham 75% do que ganha um deputado estadual. Esses aumentos são constitucionais.

Sexta:

O governador Reinaldo Azambuja está com todos os cargos de primeiro escalão à sua disposição. Secretários entregaram cartas de renúncia dos cargos para que o governador possa mexer no seu futuro secretariado sem constrangimentos ou causar melindres.

Sétima:

A primeira-secretaria da Assembléia deverá ficar com quem der mais votos para o ungido Paulo Corrêa. Diante disso, todas as atenções convergem para a permanência do deputado Zé Teixeira, atual primeiro-secretário da Mesa, confirmando aquilo que havíamos dito ontem.

Oitava:

Na cidade de Terenos, onde o prefeito Barraco nunca soube aproveitar a chance que a cidade lhe deu, a conversa é que o povo terenense está morrendo de saudades da ex-prefeita Carla Rezende. A cidade está jogada às traças.

Nona:

O senador Nelsinho Trad, está na ponte Campo Grande/Brasília, providenciando gabinete e moradia funcional. Vai ficar com o gabinete do senador Arthur Virgílio.

Décima:

Vinícius Siqueira está sendo considerado neste instante uma ave de mau-agouro. Oportunista, fanfarrão, falastrão e aproveitador de fatos internos para gerar críticas, tenta extrair vantagens criticando colegas e o sistema ao qual está dentro. Tem sido visto com reservas pelos demais da Casa, e com razão.

CHICOTADA DO DIA!

A Polícia Civil está perdendo ponto em relação a demora na apuração e identificação das três menores que mataram na porrada a aluna Gabryelli, da escola Lino Vilachá. A família da vítima está aguardando providências oficiais, mas a lentidão e a falta de decisão da justiça poderão gerar mais violência.

