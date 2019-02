As Dez Mais

Quinta-feira, 21 de Fevereiro de 2019.

Primeira:

A falta de educação com os colegas de trabalho é grave, desagregadora e digna da perda de cargo. Uma coordenadora da única creche estadual que não havia aprendido isso na gramática, está aprendendo agora na prática. Sempre “é” tempo de aprender.

Segunda:

Sergio Longen que era o poderoso presidente da FIEMS, teve ontem seus bens bloqueados e sigilo bancário quebrado. Está acusado de crimes contra a Administração Pública, fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de aditivos. Vai ter muita sorte se na próxima “tarrafada” da PF não for pra cadeia.

Terceira:

Quarta-feira Sérgio Longen ainda estava “marrento” chegando convocar uma ‘coletiva de imprensa’ para mostrar que estava solto, o que afrontou a Justiça Federal e a Polícia Federal. Longen está no “pacote” das 24 pessoas que tiveram sigilo bancário quebrado e bens bloqueados.

Quarta:

A investigação que corre atrás de R4 400 milhões desviados do Sistema ‘S’, promete botar muita gente na cadeia e será o principal assunto da revista Boca do Povo desta semana. E já tem gente que lida com a publicidade do Sebrae principalmente com as barbas de molho. A coisa é mais profunda do que se imagina.

Quinta:

Um Guarda Municipal pagou o pato pela selvageria que seus colegas fizeram dias atrás prendendo e judiando de um sargento da PM aposentado. Ele tentou fugir de uma blitz do BPTRAN. Não conseguiu e estava com documentos da moto e pessoal vencidos e armado. Foi pro xilindró na “cachorreira” de uma viatura da gloriosa Polícia Militar.

Sexta:

A Band-TVI de Campo Grande está totalmente digital e com uma programação interessante que quebra aquela monotonia e a mesmice dos demais canais em vários horários. Ao amigo Jaime Egydio nossos cumprimentos.

Sétima:

Faleceu ontem e será sepultado hoje o confrade Jor. Irineu Ferrari. Ele foi o fundador do ‘Jornal da Cidade’ e do jornal ‘O Guaicurú’ de Miranda. Sua trajetória inclui participação no Legislativo e como secretário na Prefeitura da cidade. À Família enlutada nossas condolências.

Oitava:

Denunciado pelo MP como “fantasma” da Assembléia o técnico legislativo Elso Corrêa de Souza. A ação de ‘improbidade administrativa’ denuncia que ele ganha R$ 10,5 mil mensais como motorista para cuidar do filho do ex-deputado Ary Rigo. Com quem pode não se brinca.

Nona:

Sergio Longen está cada vez mais enrolado. Comprou uma belíssima chácara em Bonito com dinheiro do Sesi, e ao invés de colocar o local à disposição dos associados, apenas ele e seus convidados ocupam o local para festinhas particulares. Dizem que o vinho que rola nesses saraus custa R$ 10 mil a garrafa.

Décima:

Descobriram em Ponta Porã um traficante que mantinha a esposa e filhos em cárcere privado. Henrique Vasques, vulgo “Bigode” morava num local conhecido por “Favelinha”. No quintal a polícia encontrou tabletes de maconha e cocaína embaladas à vácuo.

CHICOTADA DO DIA!

Virou moda poderosos comprar agências de publicidade que possuem negócios com o Poder Público. Seria a mais nova forma de lavar dinheiro no mundo político. Um desses “negócios” que já estava engrenado “gorou” depois que a bomba explodiu no chamado Sistema ‘S’. Desta vez o “milagre” de São Jumbitos deixou de acontecer.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

André Dobashi; Jane Molinari; Maurício Gioanotti; Vilma Barros; Juvenal de Assunção Neto e Sérgio Francisco.

MEUS AMIGOS: Sargento Amarildo e nosso querido Jeffer, filho do amigo Adib Massad; O fotógrafo Roberto Higa que vai por na rua mais uma vez o Bloco das Devassas; D. Rosa Myiasato, de Bandeirantes; Pastor Paulo e sua esposa Fabiana, Pastora Janete Moraes e nossa querida Bia Arraes.

Amanhã eu volto!

Fuuuuuuuuuuuuuuui.

