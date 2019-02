As Dez Mais

Sexta-feira, 22 fevereiro de 2019.

Primeira:

Pesquisa “Ranking” para a prefeitura de Dourados, fechada entre 15 e 16 deste mês. Na espontânea: 1º Marçal Filho, 14,60%; Barbosinha, 6,80%; Geraldo Resende, 3,60%; Renato Câmara, 2,40%; Délia Razuk, 1,60%. Outros nomes: 1,20%. Brancos/nulos/indecisos: 69,80%.

Segunda:

Ranking para a prefeitura de Dourados estimulada: Marçal, 24,20%; Barbosinha 12,40%; Geraldo Resende, 8,40%; Renato Câmara, 7,80%; Délia Razuk, 4,80%; Murilo Zauith, 3,20%. Brancos/Nulos/Indecisos: 39,20%.

Terceira:

Pesquisa Ranking para prefeitura de Dourados item Rejeição: Délia Razuk, 21,40%; Murilo Zauith, 15,60%; Geraldo Resende, 11,20%; Renato Câmara, 6,40%; Barbosinha, 4,40%; Marçal Filho, 2,60%. Brancos/Nulos/Indecisos: 38,40%.

Quarta:

A pesquisa mostra que Déla carrega uma rejeição muito grande e se a eleição fosse hoje não se reelegeria. Na ponta para disputar a prefeitura estão: Marçal e Barbosinha. Na estimulada Marçal tem o dobro de votos que Barbosinha. Na espontânea Marçal também lidera com mais que o dobro do seu adversário.

Quinta:

Em andamento a “Lava-Jato” da Educação. Muita gente se vendo apertada com as apurações feitas pelo Ministério da Justiça, AGU, CGU e Polícia Federal. Prouni e Pronatec na mira dos investigadores. Sistema ‘S’ vai mandar muita gente pra cadeia. É aguardar pra conferir.

Sexta:

Empresinha de fundo de quintal que fatura 80 milhões de reais precisa ser investigada pelo GAECO. Dizem que está em nome de “laranjas” e que o dono está faturando R$ 800 mil mensais de lucro. Falam mais: ele está pagando “pau” pra muita gente segurar a bronca.

Sétima:

Governador Azambuja mandando avisar que dia 1º o seu governo vai mandar depositar R$ 450 milhões de reais referente ao pagamento do funcionalismo. No dia 2 de março a grana já pode ser sacada. Parabéns.

Oitava:

Aquele negócio de motorista da Assembléia que ganha R$ 10,5 mil reais por mês para cuidar do filho do ex-deputado Ary Rigo é um escândalo. Rigo não é mais deputado e a Assembléia não tem o direito de continuar pagando a conta com o nosso dinheiro.

Nona:

O Governo do Estado apertou a cota da pesca. A partir de março, início da temporada da pesca para este ano, pescadores amadores só poderão pegar 5 quilos de pescado nos rios sul-mato-grossenses. Em 2020 essa cota cairá para zero.

Décima:

Fechamento da Ford Caminhões vai deixar 30 mil desempregados. Tem gente que está se descabelando com a decisão da Ford Company em encerrar as atividades de caminhões na América do Sul. Fim das linhas Cargo, F-4000, F-350 e Fiesta.

CHICOTADA DO DIA!

Bateu polícia Federal nesta manhã no gabinete e casa do senador Ciro Nogueira do Partido Progressista. Dizem que aqui no MS a Federal também vai fazer um “rapa” pra prender a chamada ‘raia graúda’. Quem fez coisa errada, não adianta ficar pagando penitência pra S. Jumbitos que o bicho vai pegar.

Aniversariantes do dia!

A sempre simpática Leila Tannous Guimarães; Nossa querida guerreira senadora Simone Tebet; A louríssima Martinha Gacilán; O sempre bem-humorado Edmur Miglioli Jr e nosso querido Rafael Nakazone.

Meus amigos!

Minha amiga querida Lidimara Ribeiro; Dr. Luiz Pedro Quimarães; Hudson pereira Bonfim, presidente do Sindicato da Guarda Municipal; Diógenes e D. Lilian da Estância Hannay; Sr. Luiz Aparecido que há 15 anos espera por uma casinha da Ehma; amiga Rosa Pedrossian e D. Maria Aparecida Pedrossian.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.

