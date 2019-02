As Dez Mais

Segunda-feira, 25 de Fevereiro de 2019.

Primeira:

Dizem que bombou a cerimônia de transmissão do comando do PSD na noite de quinta-feira, de Antonio Lacerda para Nelsinho Trad. Tinha umas 30 (trinta) pessoas. Isso contando a presença do deputado federal Fábio Trad…

Segunda:

Em 45 dias de Bolsonaro o salário mínimo foi reajustado; ministérios foram reduzidos; despetizaram e desratizaram o governo, entregaram o Cezare Batisti pra Itália; chefes das facções criminosas foram isolados em Penitenciárias Federais; a medida provisória da posse de armas foi publicada e o Lula foi condenado pela segunda vez.

Terceira:

Ainda sobre os 45 dias de Bolsonaro: Cancelaram licitações milionárias suspeitas, acabaram com a farra de visitas íntimas nos presídios e organizaram a visitação de advogados. As vagas do “Mais Médicos” foram preenchidas por brasileiros; o Renan foi derrotado; a reforma da Previdência andou; anunciaram a concessão de 3 novas ferrovias; revisaram a Lei Rouanet estabelecendo novos critérios e acabaram com a festa dos amigos do Rei.

Quarta:

Ainda nesses 45 dias: fecharam as torneiras das estatais acabando com a farra das propagandas e patrocínios questionáveis; a lava-jato da educação foi acordada entre o MEC e o Ministério da Justiça; apresentaram um Plano de combate a corrupção e violência pública; o Exército recomeçou as obras paradas pelo Brasil; o governo reagiu imediatamente à tragédia de Brumadinho prendendo dezenas de pessoas.

Quinta:

Ainda nesses 45 dias: jornalistas acostumados a lidar com políticos vazios estão se dando mal diante de ministros preparados; as manifestações políticas através das mídias sociais estão enlouquecendo os cientistas sociais da velha política; e deram até um ‘carreirão’ no Sistema ‘S’ e no Sérgio Longen. E tudo isso aconteceu com o presidente carregando uma bolsa de cocô na cintura ou internado em hospital. E acreditem: O Paulo Guedes ainda nem botou seu time em campo pra começar jogar…

Sexta:

Em Caarapó um pai ficou doido quando viu o filho com uma tatuagem. Pegou um Bombril e literalmente lixou o rosto da criança. A mãe denunciou a monstruosidade, o pai foi preso e descobriu-se que não era tatuagem, era uma figurinha de chicletes.

Sétima:

Uma baleia Jubarte foi encontrada em meio a um matagal na Ilha de Marajó. Ela não apresenta nenhum ferimento e foi encontrada muito longe da praia. Isso é um mistério.

Oitava:

Em dourados uma mãe “pé de cana” matou o filho de 18 anos porque ele roubou a casa diversas vezes para comprar drogas. Na delegacia a mãe disse não estar arrependida do que fez.

Nona:

Deputado Felipe Orro disse hoje no programa BOCA DO POVO que a “cota zero de pescado” precisa ser melhor compreendida e trará futuramente mais dinheiro para os pescadores profissionais e o turismo renascerá mais forte.

Décima:

A Santa Casa ganhou do Rotary Clube um tomógrafo de mais de 1 milhão de reais. O equipamento foi entregue numa solenidade no sábado, no dia que o Rotary Clube comemorou 114 anos. Estiveram presentes: a senadora Simone Tebet, o Ministro da Saúde Mandetta e muitas outras autoridades.

CHICOTADA DO DIA!

Filhotão de olhos verdes pegou cheques da mamãe e emitiu uma carrada no valor nominal de R$ 200 mil cada. Os cheques voltaram sem fundos e a mamãe está brava feita uma caninana. É no que dá não pagar contas.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

A belíssima Renata Rezende Kroetz; Nosso querido Dr. José Eduardo Vieira; Rosana Orro Razuk e Kátia Antonn.

Meus amigos:

Sr. Heitor Ramos, que há 15 anos espera uma casa da Ehma; Jairo Ribeiro, engenheiro da Santa Casa e Kelson do setor administrativo do nosso maior hospital; Rafael Valler e funcionários do jornal ‘O Estado’; Nosso querido Mj. BM. Penrabel; radialistas: Paulo Cavalheiro, Edcarlos da FM de Porto Murtinho; Wilson Cesar Araújo da FM de Corguinho.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui.

