As Dez Mais

Quarta-feira é dia de pagar pecados, pedir perdão e graças. Hoje é dia de Novena. Em Campo Grande temos duas novenas milagrosas: A do Santuário do Bom Jesus, do Pe. Zé Maria, no Guanandi que faz a poderosa novena ‘desata nós’; e a do Perpétuo Socorro, na Afonso Pena.

Onevam de Matos foi orar em Israel, mas se esqueceu de avisar que ia ficar uns dias afastado das suas lides políticas. Dizem que vai precisar de muita reza para não ver os dias que faltou às sessões descontados do seu holerite no final do mês.

O prefeito Marquinhos Trad desmentiu a demissão do secretário Marcelo Vilela, da Saúde. É claro que um anda “bicudo” com o outro, mas dizem que o “abacaxi” na Saúde é tão grande que ninguém quer pegar a bucha.

Setores da “esquerda” apimentam o exagero do Ministro da Educação que pediu para que as escolas gravassem as crianças cantando o Hino Nacional. Pelo jeito, os críticos do ministro por esse gesto de civismo e brasilidade esqueceram do passado onde colocavam homem pelado deitado num palco e obrigavam as crianças passar a mão no corpo dele e diziam que “aquilo era arte”.

Uma equipe da PM comandada pelo Sgt. Ronei do 5º Batalhão, viraram heróis depois que salvaram da enchente ‘mãe e filho’ que estavam presos dentro de um HB-20 branco e corriam o risco de rodar pra dentro do córrego da Ernesto Geisel, onde fatalmente morreriam. Esses merecem medalhas.

Da fronteira chegando notícia fresquinha sobre a prisão do ex PM Odair José Belo, de 47 anos. No momento da prisão ele portava uma identidade falsa com o nome José Antônio de Brito. Belo era “braço direito” do falecido Jorge Rafaat, morto em 2016 em Pedro Juan, a tiros de metralhadora ‘ponto-50’.

As águas de Março prometem fechar um Verão de calamidades. Ontem caiu em poucas horas em nossa Capital 102 milímetros de chuva, ou 60% da chuva esperada para fevereiro. Imaginem o caos que amanheceu nossa cidade.

A prefeitura agiu rápido colocando equipes da Secretaria de Obras nas ruas para atender pontos emergenciais. Hoje a meteorologia promete “mais chuva”… Seja lá o que Deus quiser.

Em Ribas do Rio Pardo um jovem de 21 anos ficou preso ‘onze’ dias acusado por um crime que não cometeu. Foi um caso parecido com aquele dos “Irmãos Naves”, só que desta vez, o morto apareceu na delegacia ‘vivinho da Silva’, libertando o amigo.

Violência contra idosos fez mais uma vítima na Capital. Uma mulher fez compras com o cartão de uma idosa, mas na hora de pagar resolveu matar a “amiga” deixando um vídeo para tentar ‘desbaratinar’ a polícia. No vídeo ela dá conselhos para que todos tenham amor, carinho e cuidado com esse pessoal da terceira idade. A “traíra” está presa e vai comer uma ‘cana’ lascada.

Universidade do estado que imputou ao ex-governador André Puccinelli a prática de ‘voto de cabresto’ foi condenada a pagar 80 mil a título de indenização por dano moral, mais custas processuais de 5 mil e 1,5 mil do recurso impetrado. A questão que visou causar constrangimento ao ex-governador foi formulada na prova da faculdade em 2012. Agora é ‘pagar ou pagar’.

Dr. Paulo Siufi, que recebe hoje todo nosso carinho e admiração pelo boa praça que é; Nossa amiga Raquel Giroto; Victor Cabrera Eugênio – o Tatão; Dra. Maria Lúcia Torrecilha e Dr. Osvaldo Rodrigues de Melo.

Prof. Carlos Kuntzel da Comunicação do TJMS; Graxa, Gaúcho e Sandro da Jasmim do Poeta; Vagner Santos da Pref. De Corguinho; Dicélio Lani irmão do nosso querido Gelásio e Paulinho Lani da Ótica Itamarati; Dra. Maria de Lurdes Cano da ACADEPOL.

