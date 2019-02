As Dez Mais

Quinta-feira, 28 de Fevereiro de 2019.

Primeira:

Fevereiro termina hoje com duas más notícias: O cancelamento do Carnaval da prefeitura na Av. Interlagos e o “aumento zero” para os servidores municipais.

Segunda:

A LIENCA e a ABLANC comunicam que vão desfilar nos dias 4 e 5 na Passarela do Samba, na Praça do Papa e prometem muito samba no pé.

Terceira:

A Associação dos Blocos Carnavalescos anuncia o desfile dos Blocos Oficiais dia 3 – domingo- na Calógeras, entre a Maracaju e a Barão do Rio Branco. O Cordão da Valú, vai desfilar dias 2 e 5 na Esplanada da Ferroviária juntamente com os Blocos Evoé e Capivara Blasé.

Quarta:

Delegado de Ribas do Rio Pardo vai ser denunciado por crime de tortura. Ele prendeu um jovem, fez confessar um assassinato que nunca existiu, gravou um vídeo e jogou no Facebook. Só que a “vítima” apareceu ‘vivinha da Silva’. Esse delegado vai ter muita sorte se “ele” e sua equipe não acabar na cadeia.

Quinta:

A Creche do DETRAN permanece no “vai-não-vai”. Ela foi inaugurada no ano passado, mas nunca funcionou por falta de professores. A Secretaria de Educação do Estado empurra o pepino pra cima do Detran, e o Detran devolve o pepino para a Secretaria.

Sexta:

A intenção da Secretaria de Educação quer acabar com a chamada “educação de 0 a 5 anos”. O Zedú, por exemplo, que era uma referência em educação infantil virou um “parcão” com zeladoras entretendo as crianças. Um memorável desastre educacional que precisa ser denunciado com urgência.

Sétima:

A Corregedoria da Polícia Civil precisa agir rápido para que o Caso de Ribas do Rio Pardo não contamine todo o bom funcionamento da máquina policial no estado. O delegado que torturou e gravou o vídeo forçando um inocente confessar um crime que não cometeu precisa ser afastado e providências precisam ser tomadas a fim de que isso não respingue no bom trabalho da Civil no estado.

Oitava:

O MDB procura desesperadamente sair das mãos dos velhos caciques para adquirir fôlego e deixar de ser o “partidinho” que virou. A eleição para o novo comandante do partido vai acontecer em dezembro. Fala-se em Renato Câmara para presidente.

Nona:

Paulo Corrêa fugiu do pau quando a entrevista que estava dando virou pro lado do deputado Onevam de Matos, que foi excursionar por Israel sem dar a menor “satisfa” à Mesa Diretora. A ausência dele poderá custar 9,5 mil no holerite deste mês.

Décima:

E ATENÇÃO: O prefeito Marquinhos Trad vai depositar amanhã os salários dos servidores municipais, que estará disponível no sábado. A folha deste mês contempla 24 mil servidores ativos, inativos e pensionistas.

CHICOTADA DO DIA!

Nove deputados estaduais aposentados recebem mais de 300 mil mensais da Previdência do Estado, a AGEPREV. A Reforma da Previdência poderá acabar com essa sangria e eles poderão passar a receber R$ 5.839,45 por mês. Seria ingênuo imaginar que deputados aprovariam uma lei que irá prejudica-los no futuro. É como dizia o saudoso Tim Maia: “Tudo é tudo, nada é nada!”.

