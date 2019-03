As Dez Mais

Sexta-feira, 01 de Março de 2012.

Primeira:

Mês começa com servidores municipais e estaduais com grana no bolso. Estado e prefeitura depositam hoje os salários que já poderão serem sacados a partir de amanhã.

Segunda:

Plano de Emergência promete reerguer o atendimento no Hospital Rosa Pedrossian. A esperança de dias melhores reacendeu e a tendência é que o HR volte à normalidade.

Terceira:

Prefeito Marquinhos Trad (PSD) cancelou o Carnaval de rua. O dinheiro da folia vai ser aplicado na recuperação da cidade. A população aplaudiu a decisão do prefeito.

Quarta:

Vereadores estão “bicudos” com o “aumento zero” da prefeitura para o funcionalismo. Como são proibidos de legislar aumentando despesas essa revolta não vai passar de inflamados ‘blablablás’.

Quinta:

De Brasília a ordem da Nacional do Partido Progressista é recriar o partido em nosso estado, tirando das mãos de Alcides Bernal. Até agora o PP nunca passou de um partido que anda na pasta do ex-prefeito, mas isso vai acabar.

Sexta:

Quem tomou uma “tunga de pau” foi o delegado de Bruno Santhacatarina encontrou um mais bravão que ele. Foi prender o “Pateta” e caiu no pau. O grande número de gente que acudiu o delegado possibilitou a prisão do bandido, mas como dizia a Tia Laura “Paulada do lombo ninguém tira”.

Sétima:

O bandido Raphael Costa Sampaio, foragido do Sistema Penitenciário de S. Paulo, acusado por tráfico e homicídio, fugiu pro Paraguai imaginando estar seguro, mas caiu numa Blitz, foi preso e devolvido para a polícia brasileira.

Oitava:

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) vai acabar com as disputas internas no partido. Beto e Rose estão disputando até jogo de “porrinha” pra saber quem é quem.

Nona:

Ex-vereador Roberto Durães denunciado pelo MP por ter recebido R$ 150 mil pra descer a lenha no ex-prefeito Bernal. Pode ter saído desse pagamento aquela conversa do “debaixo dos edredons”.

Décima:

O Ministério Público está de “olho” nas licitações de modernizações para contratação de pessoal de informática. Dizem que ‘debaixo desse angu tem carne’.

CHICOTADA DO DIA!

Assaltante ficou preso por 3 dias e foi obrigado a fazer sexo com cabeleireira que ele foi assaltar. Em Pontal-TO esse é o assunto do dia. Ele não sabia que a “dona” era faixa preta de caratê. Tomou uma surra, foi amarrado, obrigado tomar Vagra e fazer sexo sem parar. Quando ela soltou o ladrão ele foi direto pra delegacia e denunciou ter sido vítima de “abuso sexual”. Os dois – ele e ela – foram autuados em flagrante.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

A belíssima Marina Carvalho Dobahi, Mário Fontoura Corrêa, nossa querida cronista Sonia Puxian, Carlos Alberto Assis que pegou 12 dias de licença pra pular o Carnaval no Rio e o Dr. José Augusto Nasser.

MEUS AMIGOS!

Bruno das Casas Bahia do Shopping Campo Grande; Edgar Inácio Rosa e sua esposa D. Valdira; Diógenes e D. Lilian da Estância Hannay; Wilson de Aquino e D. Lucy da Auto-Escola Dom Aquino; Hugo Sala de Cuiabá, nosso ouvinte pela RadiosNet; Antônio Cotrim e Bal. Camboriu-SC, nosso ouvinte pela RadiosNet; Sr. Dercídio, da Sesau; e o bom mineiro da Serra da Canastra Sérgio Luiz Gonçalves, da SEGOV, que visitou ontem a nossa redação.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.

