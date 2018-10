Segunda-feira, 29 de outubro de 2018.

Primeira:

O Brasil acordou hoje alegre e satisfeito com a eleição de Jair Messias Bolsonaro, de 63 anos, para a Presidência da República. Bolsonaro é o 42º presidente da história da nossa República. Eleito com 55% dos votos, o Capitão promete botar ordem na casa, e é o que estamos precisando mesmo.

Segunda:

Bolsonaro foi eleito pra acabar com a bandalheira, é o que esperam dele. Fim da corrupção, dos desmandos, invasões de terras, revisão do desarmamento, kits gays etc. Mas lembre-se: o Brasil não vai mudar porque o Bolsonaro ganhou. Nós, brasileiros, precisamos mudar nossos hábitos, costumes etc.

Terceira:

Reinaldo Azambuja (PSDB) ganhou mais 4 anos para concluir seus projetos. Foi uma reeleição complicada e difícil, mas ele venceu os desafios e irá continuar trabalhando. Parabéns!.

Quarta:

O ex-juiz Odilon de Oliveira (PDT), não virou coisíssima nenhuma. O Ipexx Brasil mentiu aos eleitores na tentativa de criar uma onda de mudança e por pouco a mentira não deu certo. Sob a onda “fake’ de mudança Odilon cresceu, mas não se sustentou, e acabou derrotado.

Quinta:

Odilon é a mostra que o povo brasileiro precisa de ídolos. Aliás, somos carentes de ídolos e reis. Odilon se valeu do fato de ter sido juiz federal, ter criado uma linda biografia, mas quando começaram surgir denúncias contra ele sua boa fama desmoronou.

Sexta:

Mesmo assim Odilon de Oliveira disse que “gostou da brincadeira” e que deseja continuar na política. Está se preparando para ser candidato a prefeitura de Campo Grande. Mais uma aventura que poderá não dar certo.

Sétima:

A derrota do Dr. Odilon se deve ao chamado “fogo amigo”. Dagoberto Nogueira queria alguém para se reeleger e conseguiu. Depois quis matar seu invento no segundo turno e não deu certo. Odilon resistiu sozinho e por pouco não comeu a paca.

Oitava:

Final da semana passada foi sangrento na Capital. Passaram balas num ex-segurança do falecido traficante Jorge Rafaat. Orlando da Silva Fernandes estava ligado a agiotagem e marcado para morrer. Foi executado na rua Enramada, no Jd. Autonomista, a tiros de fuzil.

Nona:

Tem 7 prefeituras de nosso estado que entraram para o vermelho nas suas finanças. Esses prefeitos estão se descabelando sem saber “como” vão pagar o 13º salário dos seus servidores. Se não chover na horta dessas prefeituras quem irá se “danar” no final deste ano serão seus funcionários.

Décima:

O Refis na Prefeitura de Campo Grande, com 85% de desconto para IPTUs e ISS termina na quarta-feira, dia 31. O aviso é do secretário de Finanças Pedro Pedrossian Neto. Não perca a oportunidade. Depois disso “só Deus sabe” quando uma outra oportunidade dessa poderá chegar por aqui novamente.

CHICOTADA DO DIA!

Moradores da Av. Alberto Araújo Arruda estão reclamando da buraqueira. A Secretaria de obras tapou os buracos dias atrás, mas eles já estão de volta insistindo em comer pneus e rodas de carros. Eles pedem providências agora na imprensa porque já cansaram de esperar pela Secretaria de Obras do município.

Meus amigos!

Aniversariantes do dia:

