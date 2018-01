Assaltantes roubam sorveteria na Capital com ajuda de menores

Uma sorveteria foi assaltada hoje (11) no Jardim Paulista, em Campo Grande. De acordo com as vítimas os ladrões utilizaram uma criança para realizar o crime.

A Policia informou que na sorveteria havia dois trabalhadores, eles venderam bala a uma criança e na sequência os assaltantes entraram. E logo um dos bandidos foi colocando a arma na cabeça de um dos funcionários e fazendo ameaças de morte. Eles roubaram R$ 108 reais.

Informações das duas pessoas rendidas são de que viram o menino antes e depois com os suspeitos do roubo no estabelecimento comercial.

Comentários