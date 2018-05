Assaltantes roubam taxistas e fazem diversos arrastão na Capital

Se passando por cliente um ladrão rendeu um taxista e realizou diversos arrastões em três bairros da capital. Fato aconteceu na madrugada desta quarta-feira (9), em Campo Grande/MS.

Ao atender o chamado logo foi rendido e uma arma apontada para a sua cabeça. De lá foram para a região do Parati onde cometeu furtos na Avenida Ernesto Geisel; região do Parati. Do motorista do aplicativo furtou R$ 400 e celulares.

A Polícia registrou a ocorrência e de acordo com as informações da vítima o ladrão era alto, magro e aparentava ter 1,70 de altura e estava de calça jeans e casaco de moletom, de cor cinza.

