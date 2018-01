ASSALTO SOB ENCOMENDA Retaliações no BPCHOQUE e BOPE mostra o “clima” no Governo

O assalto realizado por uma quadrilha, na estrada para Aquidauana, começa a ocasionar ebulição interna no Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

O BPChoque e o Bope que se mostraram eficientes em prender os meliantes e esclarecer o caso que se transformou em mais uma “bronca” contra a chamada “Família Real”, estariam na mira de serem penalizados pela eficiência que tiveram no esclarecimento do caso.

Os comandantes dessas duas corporações da Polícia Militar estariam perdendo seus cargos nos próximos dias a título de punição.

O assunto que já causou ‘trincas’ e ‘rachaduras’ na Governadoria, devido as apurações iniciais, implicou – segundo depoimentos dos implicados – no envolvimento de um dos filhos do governador.

O dinheiro – R$ 270 mil reais – seria levado para o tal Polaco, em Aquidauana, mas foi interceptado antes de chegar ao destino. A “grana” seria propina, segundo o chefe dos meliantes presos.

Comentários