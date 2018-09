Assembleia aprova Projeto de Picarelli que coloca Rio Verde como capital da Rota Norte

A Assembleia Legislativa aprovou no ultima quarta-feira (26) um Projeto de Lei do deputado estadual Maurício Picarelli (PSDB) que coloca o município de Rio Verde, localizado a 208 quilômetros de Campo Grande, como Capital do Turismo da Rota Norte de Mato Grosso do Sul.

A Rota Norte foi estabelecida em 2016 pelo governo do Estado com a reorganização geográfica do Turismo de Mato Grosso do Sul. Fazem parte da Rota Norte 11 municípios: Alcinópolis, Bandeirantes, Camapuã, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora.

A reorganização do mapa turístico tem ampliado as opções na região e dado maior autonomia para investimentos e iniciativas para atrair o público, consolidar os serviços e divulgar o potencial da Rota Norte.

A iniciativa de Picarelli tem o objetivo de fortalecer o turismo na região aperfeiçoar a gestão dos negócios, além de possibilitar o desenvolvimento econômico e sustentável, tornando como referência o município de Rio Verde, que está próximo das principais vias de acesso à região Norte, especialmente para quem vem de outros estados do Sul e Sudeste do país e por ser rota com Campo Grande, que recebe voos nacionais e internacionais.

“A aprovação desse Projeto de Lei representa uma vitória para o povo de Rio Verde e de toda a Rota Norte. Diversas iniciativas de empresários e do Poder Público terão impulso, o que é importante para ampliar o desenvolvimento do turismo com responsabilidade ambiental”, explica Picarelli.

O deputado Picarelli também destaca que a população da região tem protegido o patrimônio ecológico da Rota Norte. “Com a aprovação da Lei, os rios, balneários e outras belezas naturais serão divulgadas para um público cada vez maior. E isso vai contribuir não só para os municípios da Rota Norte, mas para as outras regiões de Cerrado e do Pantanal de Mato Grosso do Sul”, afirma Picarelli.

