Assembleia aprova projeto que valoriza agricultura familiar

A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira o projeto do Deputado Marcio Fernandes que cria o Calendário de Produção da Agricultura Familiar em Mato Grosso do Sul. O projeto cria um cronograma de toda a produção de acordo com a época de colheita durante o ano, viabilizando assim a programação de compras para restaurantes, escolas, hospitais e consumidores, entre outros.

De acordo com o autor do projeto, o calendário deve trazer inúmeros benefícios tanto ao produtor quanto aos compradores com o aumento das vendas. “Se uma escola, por exemplo, tem uma programação dos produtos disponíveis para aquela época do ano, poderá elaborar cardápios saudáveis e agilizar a compra, garantindo produtos mais frescos, além de uma logística mais organizada que garante melhor qualidade, preços melhores e diminui o desperdício”, explicou Fernandes.

O projeto de criação do calendário foi aprovado nesta quinta-feira em primeira votação. Agora deverá ser analisado por uma comissão antes de passar pela votação final na Assembleia.

