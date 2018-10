Assembleia entrega Comenda a profissionais farmacêuticos que se destacam em MS

Pela primeira vez na Assembleia Legislativa, profissionais farmacêuticos foram homenageados com a Comenda do Mérito Farmacêutico, criada pela Resolução 25, neste ano de 2018, por proposição do deputado Dr. Paulo Siufi (MDB), quem também propôs a realização do evento na noite desta segunda-feira (1º), em alusão ao Dia Estadual do Farmacêutico, comemorado anualmente em 25 de setembro.

Segundo o parlamentar, a Comenda foi criada para homenagear personalidades integrantes de carreiras acadêmicas, professores, pesquisadores, técnicos, servidores, funcionários ou dirigentes, em atividade ou não, que tenham prestado relevantes serviços farmacêuticos em Mato Grosso do Sul.

“Essa é uma das mais nobres profissões e quando cheguei na Assembleia e vi que não tinha a solenidade, percebi que era necessário esse reconhecimento, pois eu sei o quanto é difícil trabalhar nessa área e receber a valorização digna, principalmente financeira, mas também sei o quanto é bom ser reconhecido por cuidar da população por meio de nossos conhecimentos. E para ter uma área da Saúde de qualidade precisamos desses profissionais”, ressaltou Dr. Paulo Siufi, que é presidente da Comissão Permanente de Saúde da Casa de Leis.

Representando o Conselho Regional de Farmácia, a presidente Kelle de Cássia Luz Slavec explicou que, atualmente, há em torno de 3.500 profissionais cadastrados no Estado e seis universidades oferecem a graduação na área.

“Nossa atuação pode ser bem ampla. São 135 áreas que podem contar com os serviços de um farmacêutico e nosso lema é servir, cada vez melhor. Por isso o Conselho, além de fiscalizar, também oferece inúmeros cursos de qualificação e capacitação para que o farmacêutico esteja preparado para o atendimento humanizado, para o esclarecimento do uso racional dos medicamentos, entre outros. Uma homenagem como essa reconhece os bons farmacêuticos e incentiva os que estão em formação”, ressaltou Kelle, que também é proprietária de farmácia há 23 anos.

Em nome dos 29 homenageados, a farmacêutica e membro do Conselho Federal de Farmácia, Márcia Saldanha, agradeceu a honraria. “Estamos todos muito felizes por essa solenidade. Somos profissionais atuando em drogarias, laboratórios, em postos, no magistério, no SUS, na gestão, enfim, nosso papel é imprescindível para a manutenção do paciente, pois lidamos diretamente com eles e orientamos sempre a seguir rigorosamente as prescrições de medicamentos, a importância de tomar a dose certa, na hora certa e alertamos na busca de especialistas, fortalecendo e contribuindo para a rede de Saúde”, explicou.

Dentre os homenageados também está o farmacêutico e dono de dez unidades de laboratórios de análises clínicas, Flávio Shinzato. “Estou muito feliz em receber essa homenagem agora que completo 24 anos dedicados à Farmácia. É um prestígio enorme, pessoal e profissional. Hoje o mercado está aquecido e quem tem a formação e o conhecimento tem a garantia de emprego. Hoje a doença em si é só um fato. O foco é o paciente e a prevenção. Somos um profissional de muita abrangência, que interliga a economia e a sociedade”, resumiu.

Também foram homenageados: Adam Macedo Adami, Alessandra Salvatori, Alexandre Corrêa dos Santos Oliveira, Aramis Omar Saldanha Junior, Clayton Rodrigo Honório de Godoy, Cristiane Rolon, Dendry Rios, Gilberto Renato Rotilli, Letícia Castellani Duarte, Letícia Souza Lima, Luiz Fabrício Gardini Brandão, Luiz Renato Affonseca Jardim, Marcia Paula Ribeiro Arão, Monique Zottos Moreira, Amanda Naomi Teruya, Priscila Mayumi Moroto, Renato Finotti Junior, Sidnei Roberto Rivas, Tereza Cristina Cerveira de Castro, Valter dos Santos Cuenca, Yara Anay Corrêa da Costa, Elizângela Acosta Ferreira Bazzo, Waldíria de Lourdes Nogueira Siravegna, Yara Keiko Nagao Leal e Angela Cristina Castro Lopes.

Também é co-autor da Resolução 25, que cria Comenda do Mérito Farmacêutico, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (MDB). Confira-a na íntegra aqui.

