Assembleia Legislativa ganha bicicletários depois de pedido do deputado Amarildo Cruz

A mesa diretora da Assembleia Legislativa atendeu ao pedido do deputado estadual Amarildo Cruz (PT) e instalou há poucos dias bicicletários no estacionamento da Casa de Leis.

O pedido feito em setembro do ano passado, tinha a finalidade de incentivar servidores e frequentadores do local a adotarem a bicicleta como meio de transporte alternativo. “Achamos pertinente que a Assembleia Legislativa oferecesse um local adequado e seguro para estacionar as bicicletas dos funcionários e visitantes do órgão”, falou o deputado.

O parlamentar ressaltou que a ideia também era uma maneira de contribuir com a diminuição do uso de automóveis dentro do Parque dos Poderes. “Fico feliz de sermos atendidos, pois dessa forma, também estamos contribuindo com a diminuição de poluentes emitidos pelos automóveis que trafegam todos os dias pelo Parque dos Poderes”, comentou.

Amarildo Cruz é também autor da lei nº 5.237/2018 que criou o Complexo de Preservação, Proteção e Recuperação Ambiental dos Poderes do Estado de Mato Grosso do Sul. Com a lei, o Parque dos Poderes, o Parque Estadual do Prosa e o Parque das Nações Indígenas, considerados cartões postais da capital do Estado, terão a fauna e flora preservadas.

