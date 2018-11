Assinatura de contrato entre prefeitura e governo garante construção de mais 300 unidades habitacionais

O prefeito Marquinhos Trad, o governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, e o superintendente Regional da Caixa Econômica Federal de Mato Grosso do Sul, Evandro Narciso de Lima, assinaram na manhã de quarta-feira (28), no gabinete da Governadoria, o contrato para construção de 300 unidades habitacionais de interesse social no Jardim Canguru.

De acordo com o prefeito Marquinhos Trad, depois de muitas idas a Brasília, a Prefeitura, por meio da Agência Municipal de Habitação, conseguiu a aprovação do projeto junto ao Ministério das Cidades, que vai destinar recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV).

“Nós da Prefeitura investimos cerca de R$ 3 milhões e a parceria com o Governo do Estado neste ano garantiu a construção de mais de duas mil casas. É pouco, mas se os gestores anteriores tivessem construído 2 mil casas por ano, hoje, nós teríamos 12 mil casas construídas e nós teríamos um déficit habitacional bem menor na Capital. Nossa parceria com o governo continua e, por último, tivemos a satisfação de entregar as unidades habitacionais no Bom Retiro e ver a satisfação das famílias ao receberem as chaves de suas casas”, disse Marquinhos.

O governador Reinaldo Azambuja agradeceu a parceria entre a Emha, Agehab e Caixa. “Nosso grande recado é que estamos agindo para diminuir o déficit habitacional da Capital e do Estado de Mato Grosso do Sul. Hoje, temos o melhor resultado do País em construção habitacional, graças a nossa parceria, em especial com o prefeito Marquinhos. Essa parceria continuará e, a partir de janeiro do ano que vem, teremos mais quatro anos para trabalhar e melhorar a qualidade de vida da população, com a construção de mais moradias”, frisou o governador.

O superintendente Regional da Caixa Econômica Federal, Evandro Narciso de Lima, também destacou a parceria entre o Governo e Prefeitura e a Caixa Econômica.

“A Prefeitura da Capital teve participação expressiva para a construção dessas 300 unidades habitacionais, com a cedência do terreno. Agradeço aos parceiros que fizeram as coisas acontecerem e tornar a realidade o sonho da casa própria às famílias”, pontuou.

A Prefeitura readequou a área e toda documentação exigida pelo MCMV (retirada de invasores, limpeza do terreno). A Emha realizou o chamamento público das empresas de construção, a qual a Engepar saiu vencedora do certame. O investimento total na obra será de R$ 29.247.017,19, sendo: R$ 24 milhões do governo federal, R$ 5.094.482,29 de contrapartida do Estado e R$ 3 milhões da Prefeitura de Campo Grande (infraestrutura externa), com a cedência do terreno.

Empreendimento

O Condomínio Residencial Jardim Canguru será construído no quadrilátero do cruzamento entre a Rua Catiguá com a Rua Betóia, localizado no loteamento Jardim Canguru. As famílias selecionadas estarão enquadradas no Faixa 1 – renda familiar de até R$ 1,8 mil.

Os apartamentos terão 47,01 m² cada, com dois quartos, banheiro, sala, cozinha e área de serviço. Na parte de lazer, o residencial contará com quadra de areia, playground e quiosque, totalizando 1.356,03 metros quadrados.

Foram testemunhas na assinatura do contrato o vereador Chiquinho Telles e o deputado estadual Maurício Picarelli.

