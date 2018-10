Associação Comercial oferece curso sobre sabedoria financeira para auxiliar a população no planejamento para 2019

Com a aproximação do mês de dezembro, as pessoas começam a fazer reflexões sobre as práticas do ano atual, desejos para o próximo ano, além de observar e avaliar o que não querem repetir no novo ciclo. Sem dúvida a vida financeira é uma das principais preocupações dos brasileiros para 2019. Para auxiliar nesse planejamento, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), realiza no dia 31, quarta-feira, a palestra ‘Como lidar com seu dinheiro na prática’, ministrada pelo especialista em controladoria e finanças, Luís Serrano.

O palestrante explica que a ausência de planejamento financeiro interfere diretamente em todas as áreas da vida. “Se o dinheiro não faz ninguém feliz, e eu acredito nisso, por outro lado também creio que a falta dele leva o indivíduo ao desespero. Tendo isso em mente e entendendo o cenário econômico brasileiro, eu creio que todas as pessoas, independentemente da renda, que buscam o bem estar financeiro precisam a melhorar e eventualmente ganhar habilidade e conhecer ferramentas para conviver com o dinheiro de uma maneira mais amigável. Precisamos desenvolver formas de planejar o uso do recurso financeiro, entender o custo desse recurso e como fazer ele multiplicar mais rapidamente a ponto de nos tornarmos investidores e mantermos o endividamento em níveis seguros e administráveis, pois nem toda dívida é ruim, e vamos discutir isso no nosso encontro”, adianta Serrano.

O evento vai abordar temas como Perfis financeiros; Processos de construção de uma vida “impagável”; Fases do endividamento; Plano financeiro pessoal e a Construção do sonho realizado. A palestra é aberta ao público. As vagas são limitadas e o ingresso para não associados da ACICG é um brinquedo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 67 3312-5058 e pelo e-mail [email protected].

Sobre o palestrante: Luís Serrano é especialista em Controladoria e Finanças pela UNB; Bacharel em Ciências Contábeis, possui MBA em Desenvolvimento Gerencial pelo IBMEC e Gestão Empresarial pela FGV.

Serviço: Palestra Sabedoria Financeira – Como lidar com seu dinheiro na prática

Data: 31 de outubro, quarta-feira

Hora: 19h

Local: Escola de Varejo da ACICG – Rua 15 de Novembro, 390 – Centro

Mais informações: 67 3312-5058 e [email protected]

Comentários